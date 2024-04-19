WADA пока не получило от России взнос за 2023 год

Теги допинг WADA деньги Легкая атлетика

WADA пока не получило от России взнос за 2023 год.

Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства.

«Пока что мы не получили взнос России на 2023 год. Сумма составляет $1 267 023», – сказал представитель WADA.

В феврале министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что российская сторона согласовала с WADA выплату взноса за 2023 год.

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22 комментария
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Это называется- Дайте мне поесть , а то мне нас@ать перед вашей дверью нечем.
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Ничего себе пока. Делают все, чтоб наши не поехали.
Денеги нужны на Игры Дружбы.
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надо же, Россия не заплатила взнос в Фонд Борьбы с российским спортом.
Интересно, а что будет, если мы перестанем платить вообще? Отстранят от всего повторно?)
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Интересно, а как платить будут? SWIFT отключили у большинства банков. Видимо через Газпромбанк, через который получают за российские нефть и газ. А вообще, пора эту лавочку закрывать, платить пропорционально количеству допущенных до международных соревнований российских спортсменов.
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Ответ lus
Интересно, а как платить будут? SWIFT отключили у большинства банков. Видимо через Газпромбанк, через который получают за российские нефть и газ. А вообще, пора эту лавочку закрывать, платить пропорционально количеству допущенных до международных соревнований российских спортсменов.
Беспилотником можно отправить
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Ответ lus
Интересно, а как платить будут? SWIFT отключили у большинства банков. Видимо через Газпромбанк, через который получают за российские нефть и газ. А вообще, пора эту лавочку закрывать, платить пропорционально количеству допущенных до международных соревнований российских спортсменов.
гонца с чемоданчиком зашлют
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По большому счету, если Россия когда-нибудь получить приглашение вернуться в «международный спорт», то нужно ставить свои условия. В частности:
1. Нужно принципиально отказаться от WADA (то есть российские спортсмены не будут подпадать под юрисдикцию WADA).
2. Создать новый орган, на замену WADA, штаб квартира которого будет находиться либо в России, либо в одной из дружественных России стран.
После всего, через что сейчас проходит Россия, продолжать играть по правилам англичан глупо.
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И ведь заплатят же, несмотря ни на что. Втихую, особо не афишируя. Так и живём.
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вот это не понятно. мы вас забанили, но денег дайте! там в руководстве с окраины чтоли сидят? дай дай! денег дай!
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там у вукраины денег дохрена, пущай оные кэш проведуть
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Тут более удивительно, что РФ заплатила взнос за 2022 ой
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наглости им не занимать
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И не получат, за все хорошее что они сотворили негодяи
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Вада !. Иди как ты к Б А Х У ---й !
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Надеюсь не заплатят.
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А должны?
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какие им ещё взносы???
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