WADA пока не получило от России взнос за 2023 год.

Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства.

«Пока что мы не получили взнос России на 2023 год. Сумма составляет $1 267 023», – сказал представитель .

В феврале министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что российская сторона согласовала с WADA выплату взноса за 2023 год.