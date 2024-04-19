WADA пока не получило от России взнос за 2023 год
WADA пока не получило от России взнос за 2023 год.
Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства.
«Пока что мы не получили взнос России на 2023 год. Сумма составляет $1 267 023», – сказал представитель WADA.
В феврале министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что российская сторона согласовала с WADA выплату взноса за 2023 год.
Денеги нужны на Игры Дружбы.
Интересно, а что будет, если мы перестанем платить вообще? Отстранят от всего повторно?)
1. Нужно принципиально отказаться от WADA (то есть российские спортсмены не будут подпадать под юрисдикцию WADA).
2. Создать новый орган, на замену WADA, штаб квартира которого будет находиться либо в России, либо в одной из дружественных России стран.
После всего, через что сейчас проходит Россия, продолжать играть по правилам англичан глупо.