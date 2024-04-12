Глава МИД Венгрии: «Нельзя наказывать спортсменов по геополитическим соображениям и заставлять их делать политические заявления»

Теги МОК Париж-2024 Политика ТАСС Легкая атлетика

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался об отстранении российских спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МОК) допускает россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 только в нейтральном статусе, при этом представители силовых ведомств и командных видов спорта допущены не будут.

«Я считаю, что нельзя наказывать спортсменов по геополитическим соображениям и заставлять их делать политические заявления.

Если начинают продвигать идею о том, чтобы не допустить спортсменов той или иной страны к участию в Олимпийских играх, то я думаю, что мы находимся очень глубоко на дне.

Мы помним о миротворческой роли Олимпиад, которую никто не оспаривает. Мы помним, как спортсмены из стран, которые могли находиться в состоянии войны друг с другом, обнимались на арене или на поле после матча или поединка.

И я думаю, что серьезность нынешней ситуации проявляется в том, что мир спорта сейчас полностью пропитан геополитикой и идеологией», – сказал Сийярто, выступая на конференции по вопросам спортивной науки и инновациям в Будапеште.

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33 комментария
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Молодец! 👍
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Ответ Russ Ivan
У венгров есть честь и сила идти против кривды дяди Сэма и его табак...
Это обычная игра на два фронта. Сидят на двух стульях, ни о каой чести и силе речи не идёт. что вы как дети то малые:)
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Ну это здраво👏
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Спорт действительно должен оставаться вне политики
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Венры молодцы. Держат обещание, данное в 1945году. А главное помнят. В отличие от многих других европейских стран.
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Ответ ДМ-1чемпион
Уже стемнело, а хутора все нет! Ах да! На хуторе электричество кончилось. А ХА ХА
Я правильно понимаю, что тебя, православного и высокоморального человека веселит то, например, что люди в больницах в другой стране могут без ИВЛ остаться? Интересно, а подобные ситуации в России тебя веселят?
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К сожалению, идеалыолимпийзма из древнего мира давно остались в прошлом. Сейчас имеет значение только текущая политическая ситуация.
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Хоть у кого-то есть мозги!
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У венгров есть честь и сила идти против кривды дяди Сэма и его табак...
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Венгрия ещё в июне главой ЕС станет, шороху на ведут как пить дать. И по левым и по зелёным и по лгбт пройдутся!
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что такое!?не нахожу спортс!...а где ипсо а где иноагенты?!я завидую работникам,показали руководству где раки зимуют1
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Да-да, вливаем бабло в Венгрию в виде строительства объектов типа ПАКШ-2, потом будет ровно то же самое что и в совке, после вливания бабла в другие страны, нас пошлют нахрен и будут правы.
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Один из последних здравомыслящих европейцев.
Можно только поапплодировать.
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Браво!
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Ответ densdens17
Это обычная игра на два фронта. Сидят на двух стульях, ни о каой чести и силе речи не идёт. что вы как дети то малые:)
В чем заключается игра на два фронта если речь о спорте и Олимпиаде?
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Ответ densdens17
Это обычная игра на два фронта. Сидят на двух стульях, ни о каой чести и силе речи не идёт. что вы как дети то малые:)
Если вы взрослый,объясните расхождения между олимпийской хартией и предпринимаемыми действиями руководителей МОК?? В любом случае, венгры имеют силу воли ,хотя бы высказываться по данной теме.Десятки стран сидят на двух стульях,но молчат как рыбы об лёд.
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Ответ f0mk4
Спорт действительно должен оставаться вне политики
Верно. И для этого кое-кто должен остаться дома.
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Ответ AAPolyansky
для меня удивительно то, что при достаточно большом количестве стран, поддерживающих допуск российских спортсменов - точно весь так называемый глобальный юг, и даже часть глобального запада, мы совершенно не смогли повлиять на позицию МОК - который по беспределу отстраняет потенциальных чемпионов из России
Потому что МОК подчиняется гегемону. США.
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В каком месте Олимпиада была миротворческой? Когда американцы с гордо поднятыми головами, но без извилин внутри бойкотировали игры 1980 года не соглашаясь с тем что делает СССР на внешнем направлении своей политики, пока в это время их правительство проводило госперевороты по всему миру?

Войн в мире много было. И ни одна европейская страна не была в нейтральном статусе. Ни одна. И эти ещё что-то указывают России. Смешно.

Нет. Раз Олимпиада это политика. Значит такая организация должна быть проигнорирована. И плевать что КНДР, Беларусь, Россия будет. И плевать на эту Ваду, Моки, шмоки. Слать эту шарагу и всё.
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Ответ elkipalki
Венры молодцы. Держат обещание, данное в 1945году. А главное помнят. В отличие от многих других европейских стран.
резво прибежала бригада с конспектами. Еще б не так деревянно переписывали, цены б им не было.
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