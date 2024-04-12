Глава МИД Венгрии: «Нельзя наказывать спортсменов по геополитическим соображениям и заставлять их делать политические заявления»
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался об отстранении российских спортсменов.
Международный олимпийский комитет (МОК) допускает россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 только в нейтральном статусе, при этом представители силовых ведомств и командных видов спорта допущены не будут.
«Я считаю, что нельзя наказывать спортсменов по геополитическим соображениям и заставлять их делать политические заявления.
Если начинают продвигать идею о том, чтобы не допустить спортсменов той или иной страны к участию в Олимпийских играх, то я думаю, что мы находимся очень глубоко на дне.
Мы помним о миротворческой роли Олимпиад, которую никто не оспаривает. Мы помним, как спортсмены из стран, которые могли находиться в состоянии войны друг с другом, обнимались на арене или на поле после матча или поединка.
И я думаю, что серьезность нынешней ситуации проявляется в том, что мир спорта сейчас полностью пропитан геополитикой и идеологией», – сказал Сийярто, выступая на конференции по вопросам спортивной науки и инновациям в Будапеште.
Можно только поапплодировать.
Войн в мире много было. И ни одна европейская страна не была в нейтральном статусе. Ни одна. И эти ещё что-то указывают России. Смешно.
Нет. Раз Олимпиада это политика. Значит такая организация должна быть проигнорирована. И плевать что КНДР, Беларусь, Россия будет. И плевать на эту Ваду, Моки, шмоки. Слать эту шарагу и всё.