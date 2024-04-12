Глава МИД Венгрии: «Нельзя наказывать спортсменов по геополитическим соображениям и заставлять их делать политические заявления»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался об отстранении российских спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МОК) допускает россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 только в нейтральном статусе, при этом представители силовых ведомств и командных видов спорта допущены не будут.

«Я считаю, что нельзя наказывать спортсменов по геополитическим соображениям и заставлять их делать политические заявления.

Если начинают продвигать идею о том, чтобы не допустить спортсменов той или иной страны к участию в Олимпийских играх, то я думаю, что мы находимся очень глубоко на дне.

Мы помним о миротворческой роли Олимпиад, которую никто не оспаривает. Мы помним, как спортсмены из стран, которые могли находиться в состоянии войны друг с другом, обнимались на арене или на поле после матча или поединка.

И я думаю, что серьезность нынешней ситуации проявляется в том, что мир спорта сейчас полностью пропитан геополитикой и идеологией», – сказал Сийярто, выступая на конференции по вопросам спортивной науки и инновациям в Будапеште.