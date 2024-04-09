Журова о запрете украинцам пожимать руки россиянам на Играх: «Если вы такие принципиальные, то не выходите вообще играть»
Светлана Журова высказалась о запрете украинцам на фото и рукопожатия с россиянами.
Накануне сообщалось, что для украинских спортсменов введут протокол поведения с россиянами на Олимпийских играх-2024.
«Думаю, к сожалению, в МОК пойдут на это. Они поймут, что им легче это сделать, потому что все равно украинцы это будут делать, иначе это будет скандал, плохой бэкграунд, плохая пресса на этот счет. Поэтому, я думаю, им проще согласовать, хотя мы все понимаем, что никогда такого не было.
В Международной федерации фехтования пошли уже навстречу, отменив рукопожатия, у теннисистов тоже. Столетиями такие рукопожатия считались правильными, а теперь такого нет.
Меня удивляет – если вы такие принципиальные, то не выходите вообще играть, если вам это не нравится. Это ненормально, так как идеология спорта в такой ситуации уничижается», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.