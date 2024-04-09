Журова о запрете украинцам пожимать руки россиянам на Играх: «Если вы такие принципиальные, то не выходите вообще играть»

Светлана Журова высказалась о запрете украинцам на фото и рукопожатия с россиянами.

Накануне сообщалось, что для украинских спортсменов введут протокол поведения с россиянами на Олимпийских играх-2024.

«Думаю, к сожалению, в пойдут на это. Они поймут, что им легче это сделать, потому что все равно украинцы это будут делать, иначе это будет скандал, плохой бэкграунд, плохая пресса на этот счет. Поэтому, я думаю, им проще согласовать, хотя мы все понимаем, что никогда такого не было.

В Международной федерации фехтования пошли уже навстречу, отменив рукопожатия, у теннисистов тоже. Столетиями такие рукопожатия считались правильными, а теперь такого нет.

Меня удивляет – если вы такие принципиальные, то не выходите вообще играть, если вам это не нравится. Это ненормально, так как идеология спорта в такой ситуации уничижается», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.