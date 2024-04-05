Депутат Хамзаев попросил СК проверить Баха по статье о вмешательстве в частную жизнь

Теги МОК Олимпийская сборная России Государственная дума Томас Бах сборная Украины Политика Александр Бастрыкин Султан Хамзаев Легкая атлетика

СК попросили проверить Томаса Баха по статье о вмешательстве в частную жизнь.

Обращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину составил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что организация просила украинских спортсменов следить за политическими высказываниями россиян.

«С учетом того, что Следственный комитет РФ системно и последовательно проводит фиксацию различных преступлений против России, нашей национальной безопасности, прошу Вас поручить проверить данный акт агрессии Томаса Баха по всей строгости нашего закона», – сказано в обращении Хамзаева.

Депутат считает, что данное заявление можно расценивать как прямую слежку за гражданами России, в первую очередь, спортсменами, которые не давали согласие, но «их преследуют по политическим и иным мотивам, собирают на них некую информацию и используют это против их интересов, без их согласия».

«Отмечу, что это подпадает под ст. 137 Уголовного кодекса Российской Федерации, за что предусмотрена ответственность: за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации», – добавил парламентарий.

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28 комментариев
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А действия так называемых "Вованов" и "Лексусов" под эту же самую статью случайно не попадают?
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Еще осудите его заочно, клоуны.

У нас же правоохранителям заняться больше нечем.
+17
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«С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то,
Если вы не отзоветесь, мы напишем в „Спортлото“!»
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Следственному Комитету надо проверить, а Басманному суду жёстко наказать этого Баха !
+11
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А чО не доносчика Бородина и Мизулину младшую?! 🤪
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Пора вызвать Баха в Никулинский суд.
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Куда пропал г-н Терюшков???
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Хамзаева в психбольницу вместе с Захаровой. Срочно!!!
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Ответ Павел Мельников
А действия так называемых "Вованов" и "Лексусов" под эту же самую статью случайно не попадают?
Нет, это другое (с)
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Ответ Анатолий Magicbrain
«С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то, Если вы не отзоветесь, мы напишем в „Спортлото“!»
"Мы пишем вам с тамбовского завода,
Любители опасных авантюр."
+2
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И это все на трезвую голову?))
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Сначала Князь, теперь Султан... А что же будет дальше❓🤔🤦
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Хорошая работа у Хамзаева - твори любую дичь, хайпуй, деньги получай. Пользы просто ноль
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А то, чтоl Эти пранкеры нарушели все законы, присвоив себе право говорить от имени какого-то африканца, депутат не считает нужным расследовать? Эть какая статья УК ?
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У СК других дел нет, только обращения полоумных проверять. Почему бы доносчика бородина или мизулину не проверить?
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Самый тупой депутат в истории России. Тупее валуёва и терюшкова.
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ну значит бах - молодец
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Ответ LeNok
Ну и что он ни так сказал.По сути это вмешательство в частную жизнь человека.
Видимо, ты, как и Хамзаев, не знаешь законов и не умеешь читать и осмысливать прочитанное. Публичные высказывания человека по определению не могут быть тайной его личной жизни. Ст. 137 определяет ответственность за НЕЗАКОННЫЙ сбор сведений, а собирать публичные высказывания человека в СМИ и соцсетях совершенно законно. Кстати, вот то, что делают Лексус и Вован - это как раз незаконный сбор сведений и вмешательство в частную жизнь, потому что Бах наверняка не давал согласия на публикацию их разговора, и это он имеет право подать в суд
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Ответ Геннадий Тимченко
Сначала Князь, теперь Султан... А что же будет дальше❓🤔🤦
А что там дальше по иерархии? Государь-император? Владелец земель и зверей на этой земле?
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Ответ Ебздрогыч
Хорошая работа у Хамзаева - твори любую дичь, хайпуй, деньги получай. Пользы просто ноль
"А у депутатов жизнь-
Так бы жил любой:
Хочешь спать ложись,
Хочешь песни пой. "
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Они а ГД соревнования,среди депутатов-спортсменов что ли устроили, На самую глупую инициативу?
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Интересно, а читать в СМИ и социальных сетях высказывание депутатов, лишенные здравого смысла, тоже считается вмешательством в их частную жизнь?))
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Вычислим Баха по айпи!!
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У Бастрыкина и без этого дел завались. А давно этого чудика слышно не было, судя по всему, готовился серьёзно.
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