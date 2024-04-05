Депутат Хамзаев попросил СК проверить Баха по статье о вмешательстве в частную жизнь
СК попросили проверить Томаса Баха по статье о вмешательстве в частную жизнь.
Обращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину составил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что организация просила украинских спортсменов следить за политическими высказываниями россиян.
«С учетом того, что Следственный комитет РФ системно и последовательно проводит фиксацию различных преступлений против России, нашей национальной безопасности, прошу Вас поручить проверить данный акт агрессии Томаса Баха по всей строгости нашего закона», – сказано в обращении Хамзаева.
Депутат считает, что данное заявление можно расценивать как прямую слежку за гражданами России, в первую очередь, спортсменами, которые не давали согласие, но «их преследуют по политическим и иным мотивам, собирают на них некую информацию и используют это против их интересов, без их согласия».
«Отмечу, что это подпадает под ст. 137 Уголовного кодекса Российской Федерации, за что предусмотрена ответственность: за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации», – добавил парламентарий.
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