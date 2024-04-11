Замминистра спорта РФ Морозов: «Спартакиада послужила хорошим толчком к тому, чтобы подтянуть спортивные объекты»
В Минспорте отметили роль Спартакиады в развитии спортивной инфраструктуры.
Спартакиада по зимним видам спорта проходила в феврале в пяти регионах России: Челябинской, Тюменской и Свердловской областях, а также в Красноярском и Краснодарском краях.
«Спартакиада сильнейших – это фактически возрождение Спартакиады народов СССР. Мы очень старались, чтобы соревнования прошли на высоком уровне, чтобы спортсмены почувствовали конкуренцию. Мы увидели сильнейших спортсменов, показанные результаты по‑хорошему удивили и порадовали нас.
Спартакиада послужила хорошим толчком к тому, чтобы подтянуть спортивные объекты, которые у нас были. Показательный пример – Златоуст, стадион Светланы Ишмуратовой», – сказал заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.