Мария Захарова: «Бах участвует в сговоре против людей одной национальной принадлежности. Он дискредитировал себя давно и окончательно»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Мария Захарова призвала провести расследование действий главы МОК Томаса Баха.

Ранее Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом рассказал, что МОК просил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете.

– Вы заявили, что отношения Баха с НОК Украины должны быть рассмотрены. Реакции на Западе нет. Когда Бах понесет ответственность за укоренение русофобии в спорте?

– Дело в том, что неважно, с кем говорил Бах. Важно, что он это произносил. И эти слова не были опровергнуты никем. Мы понимаем, что это правда. Мы видели его на экране. Он не выразил сожаления и раскаяния в содеянном.

Необходимо провести внутреннее расследование поведения чиновника, который возглавляет организацию, созданную для объединения людей в сфере спорта и для реализации спортивной философии, нацеленной на мир, дружбу и преодоление конфликтов, а не их разжигание.

Но получается, что главный международный чиновник от спорта, можно так сказать, занимается противоположным. Кроме дикой политизации, истории о стравливании людей, использования людей, стран, народов по национальному признаку в качестве инструмента своих грязных интриг, мы увидели и сговор.

Эта история должна быть рассмотрена внутри этой структуры и вообще всем международным сообществом. Это и ЮНЕСКО, и семья ООН, и ОБСЕ. Все это должно становиться частью обсуждения, влиять на принимаемые решения. Это абсолютно недопустимая вещь!

Сколько и как исследовали тему допинга у спортсменов? Помните, как полоскали имена величайших атлетов? А потом даже не извинялись. Карьеры людей ломались, потому что кто-то доносил на них или нечистоплотные чиновники меняли на ходу правила игры, приема лекарств.

Величайшие спортсмены были жертвами заговора. А здесь человек сам организовал заговор против спортсменов. Уникальная ситуация! Заговор против атлетов, которых сегрегировали по национальному признаку.

Западные СМИ коллективно молчат, они умеют не видеть. Недавно правительство Израиля приняло решение нанести удар по консульству Ирана на территории Сирии. Все венские конвенции, все призывы были выкинуты в корзины.

И все мейнстримовые СМИ Запада умудряются не писать, кто наносил удар. И та же история с Хиросимой и Нагасаки. В Японии мало кто знает, кто же был причиной трагедии. Бомбы падали с неба! Они умеют замалчивать и не видеть!

Бах разваливает международное олимпийское движение и МОК, участвует в сговоре против людей одной национальной принадлежности. И замолчать это не получится.

Он дискредитировал себя давно и окончательно. Как у Булгакова о свежести осетрины. Тут нет второй или пятой степени дискредитации. Но можно выправить ситуацию, признавшись в политизации и в том, что он участвует в недостойных вещах.

Бах же немец. А ведь немецкие СМИ всегда как с цепи срывались, когда освещали ситуацию со спортом РФ. Им было дело до отечественного спорта. Может, тут одна и та же режиссура. И действия Баха, и действия журналистов Германии.

Они в Германии стали такими метеоритами-убийцами, которые раскручивают себя на теме ненависти к российским атлетам. Это надо называть не отсутствием морали, а тут требуется глубинное расследование.

Кто его проведет? Сама структура. И страны должны. Это огромная мировая конструкция. Человек на вершине пирамиды находится в сговоре и в его основе политизация с националистической закваской, – сказала представитель МИД России Мария Захарова.

Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт

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26 комментариев
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К слову о дискредитации.
Маша лучше прокомментировала бы приглашение террористов Талибан в Россию на форум "Россия - Исламский мир",и возможное исключение их из списка террористов.
Это,кстати,на фоне того,что Талибан несколько дней назад разрешил забивать женщин камнями.
Это уже гойда,или еще немного потерпеть и сплотиться нужно?
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очевидно, что практически все , кто не работают в правительстве рф, госдуме и администрации президента российской федерации, участвуют в сговоре против этой национальности, в том числе и многочисленные представители этой национальности, ничего не поделаешь, такова реальность, мария, селяви
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Ответ Melnikov1968
Маша с Медведевым похоже вместе выпивают. Ну это же треш, который не поддаётся здравому смыслу. Удивительно, как такие люди попадают в аппарат президента? Они же тяжело больны.
Типа ты не в курсе, что он их сам и назначает?
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Опять не опохмелилась
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Маша,посмотри на себя в зеркало.Только не чёкаться!
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Запретить фуги Баха!
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Ответ Eduard Rastryopin
К слову о дискредитации. Маша лучше прокомментировала бы приглашение террористов Талибан в Россию на форум "Россия - Исламский мир",и возможное исключение их из списка террористов. Это,кстати,на фоне того,что Талибан несколько дней назад разрешил забивать женщин камнями. Это уже гойда,или еще немного потерпеть и сплотиться нужно?
Кремль признал Талибан немножечко террористической организацией
+5
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+1
Не пранкеры!! А майор Столяров и лейтенант Кузнецов, выполняя особо опасное поручение позвонили Баху ( его телефон они нашли в телефонном справочнике) с целью поздравить с днем рождения от имени и по поручению. Оба офицера представлены к награде.
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"Сколько и как исследовали тему допинга у спортсменов? Помните, как полоскали имена величайших атлетов? А потом даже не извинялись."
Вот и я говорю, что испортил дедушка карьеру внучке и не извинился, а ее до сих пор по разным госмероприятиям таскают.
"Бах разваливает международное олимпийское движение и МОК, участвует в сговоре против людей одной национальной принадлежности"
Вроде мы были многонациональной страной или она фамилию и организацию не те назвала.
Скажи какой у тебя представитель и я скажу кто ты...
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Ответ Артём Сергеев
Денафицируем Баха?
Вспомнился пошлый анекдот: А это куда ? (с)
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Даже ООН, понимая, что идёт беспредельщина от МОК, пытается хоть что то промямлить своими заявлениями о недопустимости дискредитации спортсменов.
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Да сколько они еще будут ныть по поводу Олимпиады и Баха🤦‍♂️
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Что скажут из соседней палаты?
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Сколько можно скулить об этом?
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Денафицируем Баха?
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Маша с Медведевым похоже вместе выпивают. Ну это же треш, который не поддаётся здравому смыслу. Удивительно, как такие люди попадают в аппарат президента? Они же тяжело больны.
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Закусывать надо …
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Маня знает толк в заквасках
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