Мария Захарова: «Бах участвует в сговоре против людей одной национальной принадлежности. Он дискредитировал себя давно и окончательно»

Мария Захарова призвала провести расследование действий главы МОК Томаса Баха.

Ранее Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом рассказал, что МОК просил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете.

– Вы заявили, что отношения Баха с НОК Украины должны быть рассмотрены. Реакции на Западе нет. Когда Бах понесет ответственность за укоренение русофобии в спорте?

– Дело в том, что неважно, с кем говорил Бах. Важно, что он это произносил. И эти слова не были опровергнуты никем. Мы понимаем, что это правда. Мы видели его на экране. Он не выразил сожаления и раскаяния в содеянном.

Необходимо провести внутреннее расследование поведения чиновника, который возглавляет организацию, созданную для объединения людей в сфере спорта и для реализации спортивной философии, нацеленной на мир, дружбу и преодоление конфликтов, а не их разжигание.

Но получается, что главный международный чиновник от спорта, можно так сказать, занимается противоположным. Кроме дикой политизации, истории о стравливании людей, использования людей, стран, народов по национальному признаку в качестве инструмента своих грязных интриг, мы увидели и сговор.

Эта история должна быть рассмотрена внутри этой структуры и вообще всем международным сообществом. Это и ЮНЕСКО, и семья ООН, и ОБСЕ. Все это должно становиться частью обсуждения, влиять на принимаемые решения. Это абсолютно недопустимая вещь!

Сколько и как исследовали тему допинга у спортсменов? Помните, как полоскали имена величайших атлетов? А потом даже не извинялись. Карьеры людей ломались, потому что кто-то доносил на них или нечистоплотные чиновники меняли на ходу правила игры, приема лекарств.

Величайшие спортсмены были жертвами заговора. А здесь человек сам организовал заговор против спортсменов. Уникальная ситуация! Заговор против атлетов, которых сегрегировали по национальному признаку.

Западные СМИ коллективно молчат, они умеют не видеть. Недавно правительство Израиля приняло решение нанести удар по консульству Ирана на территории Сирии. Все венские конвенции, все призывы были выкинуты в корзины.

И все мейнстримовые СМИ Запада умудряются не писать, кто наносил удар. И та же история с Хиросимой и Нагасаки. В Японии мало кто знает, кто же был причиной трагедии. Бомбы падали с неба! Они умеют замалчивать и не видеть!

Бах разваливает международное олимпийское движение и МОК, участвует в сговоре против людей одной национальной принадлежности. И замолчать это не получится.

Он дискредитировал себя давно и окончательно. Как у Булгакова о свежести осетрины. Тут нет второй или пятой степени дискредитации. Но можно выправить ситуацию, признавшись в политизации и в том, что он участвует в недостойных вещах.

Бах же немец. А ведь немецкие СМИ всегда как с цепи срывались, когда освещали ситуацию со спортом РФ. Им было дело до отечественного спорта. Может, тут одна и та же режиссура. И действия Баха, и действия журналистов Германии.

Они в Германии стали такими метеоритами-убийцами, которые раскручивают себя на теме ненависти к российским атлетам. Это надо называть не отсутствием морали, а тут требуется глубинное расследование.

Кто его проведет? Сама структура. И страны должны. Это огромная мировая конструкция. Человек на вершине пирамиды находится в сговоре и в его основе политизация с националистической закваской, – сказала представитель МИД России Мария Захарова.

Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт