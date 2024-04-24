Дмитрий Губерниев: «Наш спорт на обочине уже три года. Россия – неспортивная страна»

Комметатор Дмитрий Губерниев считает, что Россия – неспортивная страна.

«Сейчас в российском спорте есть желание изменить только одно и оно главное – нам надо вернуться в мировой спорт. Но пока мы не в состоянии это изменить.

Еще стоит больше уделять внимание детско-юношескому спорту, активнее приглашать белорусов. Нам нужна конкуренция, которая сейчас не везде, и из-за этого спорт регрессирует.

Еще в нашем спорте есть некоторые руководители федераций, которые, с моей точки зрения, не на своем месте. Это выборная должность: сегодня они не на своем месте, а завтра их могут заменить.

Сейчас трудно проверить, сильно отстал российский спорт или нет. Мы отстали и отстаем.

Стали ли наш футбол лучше? Нет! У нас прекрасный хоккей по накалу, но как говорить про уровень мастерства, если наша сборная не играет на чемпионатах.

Мы регрессируем. Наша задача – этот регресс остановить или уменьшить. Чудес не бывает. Российский спорт на обочине уже три года. Мы пропустим Олимпиаду, более того, мы на нее сами ехать не хотим в некоторых случаях.

Российскому спорту трудно, но это не значит, что мы должны опускать руки. Надо проводить соревнования и не вставлять им палки в колеса, как это делает с клубным турниром.

Из хорошего – спорт у нас продолжается. Проводятся соревнования, спортсмены стараются не терять мотивацию и идут вперед. Наш спорт стали больше показывать по телеку.

Здесь как в моем любимом произведении Бомарше: «В любви всякое чересчур недостаточно». О спорте пишут, но Россия страна – неспортивная. Особенно сейчас. И не надо объяснять почему», – сказал .