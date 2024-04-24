Дмитрий Губерниев: «Наш спорт на обочине уже три года. Россия – неспортивная страна»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой премьер-лига Россия Сборная России по футболу Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев КХЛ Биатлон

Комметатор Дмитрий Губерниев считает, что Россия – неспортивная страна.

«Сейчас в российском спорте есть желание изменить только одно и оно главное – нам надо вернуться в мировой спорт. Но пока мы не в состоянии это изменить.

Еще стоит больше уделять внимание детско-юношескому спорту, активнее приглашать белорусов. Нам нужна конкуренция, которая сейчас не везде, и из-за этого спорт регрессирует.

Еще в нашем спорте есть некоторые руководители федераций, которые, с моей точки зрения, не на своем месте. Это выборная должность: сегодня они не на своем месте, а завтра их могут заменить.

Сейчас трудно проверить, сильно отстал российский спорт или нет. Мы отстали и отстаем.

Стали ли наш футбол лучше? Нет! У нас прекрасный хоккей по накалу, но как говорить про уровень мастерства, если наша сборная не играет на чемпионатах.

Мы регрессируем. Наша задача – этот регресс остановить или уменьшить. Чудес не бывает. Российский спорт на обочине уже три года. Мы пропустим Олимпиаду, более того, мы на нее сами ехать не хотим в некоторых случаях.

Российскому спорту трудно, но это не значит, что мы должны опускать руки. Надо проводить соревнования и не вставлять им палки в колеса, как это делает СБР с клубным турниром.

Из хорошего – спорт у нас продолжается. Проводятся соревнования, спортсмены стараются не терять мотивацию и идут вперед. Наш спорт стали больше показывать по телеку.

Здесь как в моем любимом произведении Бомарше: «В любви всякое чересчур недостаточно». О спорте пишут, но Россия страна – неспортивная. Особенно сейчас. И не надо объяснять почему», – сказал Губерниев.

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44 комментария
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Экстремист, однако...
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Демертис, истину глаголишь ! Только некоторвм идиотам кажется, что матчи с белорусами по хоккею превосходят по значимости все Суперсерии, Кубки мира и Кубки Канады
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По фактам, чего уж(
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Димастый в иногенты метит. За правду щас только такое звание выдают.
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Впечатление такое, что играет согласованную и одобренную роль. В то, что перчатку решил бросить сильным мира сего, верится с трудом.
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Как же хочется за госденьги жрать чёрную икру в Парижах и Куршавелях.
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Вот непонятно... Очевидно, что с уменьшением спортивных мероприятий (в частности биатлона) доходы Димона уменьшились и его может от этого серьезно бомбить.
Но правильный ли способ выбран для выражения своего недовольства, учитывая, что за плечами Z-митинги и прочие мероприятия, после которых, как минимум в мировой биатлон дорога закрыта?
Так и до признания иноагентом можно договориться...
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Чернышенко и Матыцин против. Спорт в России на уровне. Хватит раскачивать лодку:)
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Почему три года? Только два с небольшим, и не только спорт а вся страна.
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Воровали и врали все, но сидеть будет иванов, а говорить правду губерниев.
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Ответ Pavel Beliavskiy
Как же хочется за госденьги жрать чёрную икру в Парижах и Куршавелях.
Полагаю это основная причина данного крика души.
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Ответ Угловой буллит
Демертис, истину глаголишь ! Только некоторвм идиотам кажется, что матчи с белорусами по хоккею превосходят по значимости все Суперсерии, Кубки мира и Кубки Канады
Кубок мира и Кубок Канады - это одно и тоже (и проводился в последний раз перед сезоном НХЛ в 2016 году). А Суперсерия только среди молодёжки U-20 была, зрелище сомнительное, но окэй. Чтож ты фраер с аватаркой летуна тут фуфло толкаешь людям.
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А губерниев не комментатор ))
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Детско-юнешеский, белорусы, Бомарше, зовите санитаров!))
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Все знают руководителя одной Федерации, который точно занимает не своё место.
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А главное, главное о чем сожалеет Дмитрий это его любимые зарубежные командировки за государственный счет.
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Зато Балтика 3 появилась
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Истину майонез проглаголил. Россия в принципе спортивной страной никогда не была, потому что спортивность страны не олимпийские чемпионы и чемпионы мира определяют, а количество граждан, занимающихся спортом просто для здоровья. И не на бумагах от минспорта, а в реальности
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Губа за обочиной какой уж год
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Дима, так что с этим делать и кто виноват?
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Что вообще с Губером? Из крайней степени противного неадеквата превратился в противного адеквата.
Так скоро и Мостовой что-то нормальное на системной основе начнет выдавать…
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Дмитрий, Вы каждый раз упускаете самое главное. Спорт был и задумывался для болельщиков, а не для чиновников. Как зрелище для граждан. А у нас сейчас спортсмен, тренер, представитель федерации, работают для большого чиновника, потому что от него получают зарплату. Зачем турниры при пустых трибунах, зачем фан-уйди на футболе, зачем трансляции, которые никто не смотрит или игры, соревнования, которые не показывают? Глупости все это. Сейчас, чтобы большой спорт развивался, спортсмен (не важно кто) должен выкладываться на 120% ради болельщиков, которые платят за это зрелище (не важно на трибунах, через рекламодателей на ТВ, которым нужен зрительский интерес), только так будет конкуренция. А пока будут необоснованные бюджетные заработки, будет регресс. И тут даже белорусы на соревнованиях ради конкуренции - не главное.
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Татьяна Анатольевна ему сейчас ответит своим прекрасным голосом
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Скорее Губерниев неспортивный комментатор, чем Россия неспортивная страна.
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Такое чувство, что все они готовятся слиться.
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Если его не спугнуть, он пройдёт этот оставшийся до верных выводов миллиметр?
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Ну, давай помоги нам, губастый.
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Губерниев, вообще, в своем уме?
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А что случилось?!?
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Смотрю КХЛ и НХЛ и мне по кайфу. Разницы особо не заметил, ну разве только евросов легионеров стало меньше, но братушки канадцы и американцы с радостью едут в КХЛ, если хороший контракт есть)
А у Губера понятно какая обочина как и у чинушей. Красиво тусоваться после эфира где-нибудь Апьпах теперь не могут, приходится в Мурманской области какой-нибудь или Рязани
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