Замминистра спорта: «В этом году планируется увеличить бюджет на массовый спорт до 844 миллиардов»

Министерство спорта РФ увеличит бюджет на массовый спорт до 844 млрд рублей.

Об этом сообщил замминистра спорта Одес Байсултанов на заседании комиссии государственного совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, которая проходит в рамках форума «Мы вместе. Спорт».

«У нас 90 тысяч некоммерческих организаций. В прошлом году было потрачено 544 миллиарда рублей, только 61 миллиард — внебюджетные средства.

В этом году планируется увеличить бюджет до 844 миллиардов. Все это позволило повысить долю регулярно занимающихся спортом до 56,8%, также мы повысили уровень обеспеченности граждан спортом.

Но дальнейшее развитие требует все больше средств. Резервом являются спортивные организации, представители фитнес‑индустрии и так далее.

Надо признать, что на федеральном уровне мы слабо знаем, чем живут эти организации.

Поэтому поручение президента на предстоящем совете является необходимым для выполнения задачи привлечения к регулярным занятиями спортом 70% населения России к 2030 году, — сказал Байсултанов.

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта