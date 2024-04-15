Эммануэль Макрон: «Мы будем работать над олимпийским перемирием»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах добиться прекращения огня во всех текущих конфликтах на время Олимпийских игр в Париже.

«Мы будем работать над олимпийским перемирием.

Я постараюсь привлечь к этой работе многих наших партнеров. Через несколько недель в Париж приедет председатель КНР, я попрошу его помочь мне», – цитирует ТАСС слова Макрона из эфира телеканала BFMTV.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.