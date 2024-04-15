Эммануэль Макрон: «Мы будем работать над олимпийским перемирием»

Теги Париж-2024 Эммануэль Макрон Легкая атлетика

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах добиться прекращения огня во всех текущих конфликтах на время Олимпийских игр в Париже.

«Мы будем работать над олимпийским перемирием.

Я постараюсь привлечь к этой работе многих наших партнеров. Через несколько недель в Париж приедет председатель КНР, я попрошу его помочь мне», – цитирует ТАСС слова Макрона из эфира телеканала BFMTV.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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132 комментария
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"Поэтому мы отправляем туда оружие, солдат и будем умолять Путина на передышку для ВСУ" добавил клоун макрон
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Феерический
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Очень простой рецепт перемирия: перестаёте спонсировать Украину и Израиль, и вуаля - воцаряется мир
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Я правильно понимаю, что Макрон, как президент принимающей страны обращается к участникам олимпиады Украине чтобы она прекратила обстреливать Белгород и Израилю, чтобы они не геноцидили Газу. Или в нашем зазеркалье это означает, что только Россия, отстраненная от олимпиады однако должна прекратить огонь, пока Франция и другие страны собирают очередную партию оружия для Украины?
+53
-10
+43
Ответ Bleffinho
Очень простой рецепт перемирия: перестаёте спонсировать Украину и Израиль, и вуаля - воцаряется мир
Им мир и не нужен, это же деньги и ресурсы, зачем им останавливать то, что они по сути и развязали?
+41
-18
+23
Дайте угадаю, а если бы ВСУ имели успехи и теснили ВС РФ по всем фронтам, то никакого перемирия бы не было, верно?
+29
-9
+20
Мы будем не рады русским в Париже, и поэтому будем работать над Олимпийским перемирием чтобы был праздник для всех.
+25
-10
+15
Ответ Рома Политов
Почему тут так негативно реагируют на идею перемирия? Даже если она кажется вам какой-то лицемерной. Это же жизни людей, в том числе ваших сограждан, мобилизованных, молодых и немолодых парней, отцов, сыновей и братьев. Это остановка обстрелов русских и украинских городов. Как вообще можно негативно воспринимать перемирие?
потому что со стороны макрона это явная фальш!
+21
-8
+13
Ответ svaz
Им мир и не нужен, это же деньги и ресурсы, зачем им останавливать то, что они по сути и развязали?
да ладно, они марионетки обыкновенные, что США им скажет, то и делают, никаких они там ресурсов и денег не получат, не считая некоторых частных лиц
+27
-14
+13
Русских мы не хотим видеть на Олимпиаде вопреки принципам олимпизма, но об олимпийском перемирии их попросим. Хуцпа 🤌🏻
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-5
+12
Господин Макрон не успевает подсчитывать гробы своих наемников, нужна передышка - или что?
+29
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+12
С "Минскими" РФ кинули и сейчас хотят дать время #небратьям на перегруппировку. Хренушки вам, а не перемирие. Россию на Олимпиаду не пустили, вот сами там миритесь между собой. Нас это не касается.
+16
-5
+11
Ответ sergei-ap
Комментарий скрыт
Которые находятся в 99.9% российских квартир.
+17
-7
+10
Ответ Рома Политов
Почему тут так негативно реагируют на идею перемирия? Даже если она кажется вам какой-то лицемерной. Это же жизни людей, в том числе ваших сограждан, мобилизованных, молодых и немолодых парней, отцов, сыновей и братьев. Это остановка обстрелов русских и украинских городов. Как вообще можно негативно воспринимать перемирие?
Во время этого "перемирия" стороны вместо боевых действий будут активно накапливать силы, чтоб посильней шандарахнуть противника сразу после окончания этой фикции...
+11
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+10
Макронушка, лучше бы ты проработал над тем, чтобы у всех были равные права и все страны допущены до ОИ!
+17
-8
+9
Макрон: Мы будем работать над олимпийским перемирие. И в это время накачивать ВСУ оружием ибоеприпасами. И перемирие не касается Израиля - они могут бомбить другие страны и Палестину.
Просто Феерический.
+16
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+9
Ответ D-eisler@yandex.ru
"Поэтому мы отправляем туда оружие, солдат и будем умолять Путина на передышку для ВСУ" добавил клоун макрон
Какой же он убогий. Как можно с одной стороны разжигать боевые действия, а с другой - рассказывать о поддержании перемирия. И ведь в такого рода лицемерии вся суть европейских политиков
+12
-4
+8
Хочешь дать Зеленскому передышку и возможность накопить силы
+15
-7
+8
Русских не пустил,а от России требует… не логично
+15
-7
+8
говорят, в Славянске помножили на 0 французских перемирщиков
+21
-13
+8
О чем с вами договариваться, всё равно обманете.
+15
-8
+7
Как будет на иврите: "Пошел на ###"?
+13
-7
+6
А как Россия относится к олимпиаде? Раз ее там и не будет, то и для России этой олимпиады нет
+5
0
+5
Только вот перемирие крайне поможет одной стороне, а второй только подпортит. В итоге все затянется ещё серьёзнее
+11
-6
+5
Фестивальный
+12
-8
+4
Он будет оружие поставлять, и потом ещё нам что-то указывать? Совсем у лягушатника кукуха поехала.
+14
-10
+4
Для того, чтобы начать перемирие, начинать нужно было с Олимпийских игр с допуском всех спортсменов под своим флагом, гимном и тд. А то как то лицемерно выглядит
+9
-5
+4
Геракл отфотошопленный, не смеши народ. Твои бицепсы из фотошопа - это прям как-то очень символично.
+7
-4
+3
Пустое место не может ни над чем работать) на тебя наплюют везде и будут правы.
+4
-1
+3
Вот же клоун
+11
-8
+3
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