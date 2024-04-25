Дмитрий Чернышенко: «Финансирование всей отрасли спорта за последние три года составило более 3 триллионов рублей»
Дмитрий Чернышенко назвал сумму финансирования спортивной отрасли за три года.
«Мы системно развиваем инфраструктуру для всех возрастных групп и по всем видам спорта. На данный момент в России действует около 350 тысяч спортивных сооружений. Только в 2023 году было построено 72 спортивных объекта, в 2024 года построят еще 85.
Финансирование всей отрасли спорта за последние три года составило более 3 триллионов рублей. В будущем инфраструктура будет только расти», – сказал вице-премьер РФ.
Класс.
Сколько из них украдено?
И почему так мало спортивных сооружений и такие охренительные цены для детей и взрослых?
Вдруг он на доходы от распила этих триллионов честно купил сеть автосалонов Рольф, а не отжал
Госфинансирирование спорта - это в России стало инструментом для наживы
И поэтому должно быть запрещено законом!
Да что там спортивные объекты, школ и детсадов не хватает, медицинских учреждений мало и они не доукомплектованы врачами.