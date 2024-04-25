Дмитрий Чернышенко: «Финансирование всей отрасли спорта за последние три года составило более 3 триллионов рублей»

Теги Дмитрий Чернышенко деньги Легкая атлетика

Дмитрий Чернышенко назвал сумму финансирования спортивной отрасли за три года.

«Мы системно развиваем инфраструктуру для всех возрастных групп и по всем видам спорта. На данный момент в России действует около 350 тысяч спортивных сооружений. Только в 2023 году было построено 72 спортивных объекта, в 2024 года построят еще 85.

Финансирование всей отрасли спорта за последние три года составило более 3 триллионов рублей. В будущем инфраструктура будет только расти», – сказал вице-премьер РФ.

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20 комментариев
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Теперь ясно, откуда столько утреннего бреда от г-на Чернышенко. От такой кормушки у любого кукуха полетит в дальние края петь серенады вождю
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То есть траты сопоставимые с бюджетами на науку и здравоохранение.
Класс.
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Это он озвучил только то, что лично освоил
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Три триллиона объявлены.
Сколько из них украдено?
И почему так мало спортивных сооружений и такие охренительные цены для детей и взрослых?
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И сколько из этой суммы дошло до самой отрасли?
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Сколько грызуны прогрызли?
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А освоено?
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Чиновникам можно дальше "пилить" и орать, что все на пользу российскому спорту
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"Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая ... три"
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Рай на бумаге, ад и тотальная коррупция - в реальности.
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Что такое 72 спортивных объекта? Стадионы возле школ?
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Лучше бы молчали....
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3 триллиона в пустоту ушло
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Поздравляю таджика Умара Кремлева, который боксом в России почему-то руководит(видимо, отсюда у его соотечественников пренебрежение к русским, которых они регулярно побивают, судя по криминальным сводкам)

Вдруг он на доходы от распила этих триллионов честно купил сеть автосалонов Рольф, а не отжал

Госфинансирирование спорта - это в России стало инструментом для наживы

И поэтому должно быть запрещено законом!
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Комментарии про воду и песок
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Нормальные же возможности стали? Коррупция, вперёд?
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извиняюсь...а распил ...можно уточнить?
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Кто-нибудь на себе или детях, близких ощутил эти триллионы? Я нет
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Всегда умиляет, когда чиновники сыпят космическими числами в масштабах огромной страны. А вот как интересно условный Иван Степаныч из города Торжок ощутил это на себе, или он не должен был ничего ощущать, а просто быть довольным тем, что господин Чернышенко озвучил эти цифры?
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В Подмосковье только жилые комплексы растут, как грибы, спортивных объектов не видно.
Да что там спортивные объекты, школ и детсадов не хватает, медицинских учреждений мало и они не доукомплектованы врачами.
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