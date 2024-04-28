В РУСАДА отметили рост числа нарушений после использования биологически активных добавок

Теги допинг РУСАДА ТАСС Вероника Логинова Легкая атлетика

В России выросло количество нарушений антидопинговых правил из-за БАД.

Об этом сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова

«Речь идет про загрязненные биологически активные добавки, которые в 2023 году, можно сказать, «испортили» статистику, такого количества нарушений никогда ранее не было.

Зафиксировано большое количество случаев, когда спортсмены использовали одну и ту же добавку, а мы потом выявляли у них нарушение антидопинговых правил из-за того, что в БАД были запрещенные вещества», — рассказала Логинова. 

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5 комментариев
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Так может хвать жрать всякую дрянь?
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Тупые спортсмены что с них взять. В эти бады что только не пихают плюс загрязнения разные это как лотерея.
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Лучше бы пили рыбий жир. 😊
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Почему нельзя цитировать полнее:
"Эта проблема, повторюсь, очень серьезная, и мы рассчитываем на помощь правоохранительных органов в решении данного вопроса".
"РУСАДА изначально рекомендует не принимать любые биологически активные добавки. Но зачастую мы слышим от представителей спортивного сообщества о том, что они не согласны с нашей позицией, что должны быть некие добавки, которые помогают восстановиться. Вопросов нет, их позицию мы услышали, но я считаю, что РУСАДА не должна в этой ситуации выступать как главная организация, ответственная за качество добавок, которые используют. У нас есть другие структуры, которые устанавливают в том числе требования, нормативную базу, которая регламентирует эту сферу", - подчеркнула глава РУСАДА.
Логинова напомнила, что спортсмены несут ответственность за нарушение антидопинговых правил даже в том случае, если запрещенное вещество попало в их организм непреднамеренно.
"Есть те добавки, которые закупаются для сборных команд, которые проходят некую дополнительную проверку, но здесь, опять же, ответственность несут те, кто занимается закупкой биологически активных добавок и медпрепаратов. Но если какой-то спортсмен не получает их, то должен быть крайне внимателен."
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Привыкли жрать всё подряд. У спортсменов уже зависимость от всяких добавок, как у наркоманов.
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