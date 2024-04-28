В РУСАДА отметили рост числа нарушений после использования биологически активных добавок

В России выросло количество нарушений антидопинговых правил из-за БАД.

Об этом сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства ( ) .

«Речь идет про загрязненные биологически активные добавки, которые в 2023 году, можно сказать, «испортили» статистику, такого количества нарушений никогда ранее не было.

Зафиксировано большое количество случаев, когда спортсмены использовали одну и ту же добавку, а мы потом выявляли у них нарушение антидопинговых правил из-за того, что в БАД были запрещенные вещества», — рассказала Логинова.