Томас Бах: «Мы можем сосредоточиться на потенциале ИИ для поддержки спортсменов. Мы не сталкиваемся с вопросом о том, заменит ли он человека»

Томас Бах порассуждал о роли искусственного интеллекта в спорте.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) выступил на мероприятии в Лондоне, посвященном олимпийской программе ИИ.

«В отличие от других сфер общества, мы в спорте не сталкиваемся с экзистенциальным вопросом о том, заменит ли ИИ человека. Потому что спортсмен – это сердце олимпийского движения.

В спорте результат всегда будет обеспечиваться человеком. В забеге на 100 метров всегда будут участвовать люди. Поэтому мы можем сосредоточиться на потенциале ИИ для поддержки спортсменов.

Помимо спортивных результатов ИИ поможет революционизировать судейство, укрепляя тем самым справедливость в спорте.

Также ИИ может повысить уровень безопасности в спорте, повысит эффективность организации спортивных мероприятий и преобразит спортивное вещание, сделав зрительский опыт более индивидуальным и захватывающим», – заявил Бах.