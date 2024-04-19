Томас Бах: «Мы можем сосредоточиться на потенциале ИИ для поддержки спортсменов. Мы не сталкиваемся с вопросом о том, заменит ли он человека»

Теги Бег МОК Томас Бах Легкая атлетика

Томас Бах порассуждал о роли искусственного интеллекта в спорте.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) выступил на мероприятии в Лондоне, посвященном олимпийской программе ИИ.

«В отличие от других сфер общества, мы в спорте не сталкиваемся с экзистенциальным вопросом о том, заменит ли ИИ человека. Потому что спортсмен – это сердце олимпийского движения.

В спорте результат всегда будет обеспечиваться человеком. В забеге на 100 метров всегда будут участвовать люди. Поэтому мы можем сосредоточиться на потенциале ИИ для поддержки спортсменов.

Помимо спортивных результатов ИИ поможет революционизировать судейство, укрепляя тем самым справедливость в спорте.

Также ИИ может повысить уровень безопасности в спорте, повысит эффективность организации спортивных мероприятий и преобразит спортивное вещание, сделав зрительский опыт более индивидуальным и захватывающим», – заявил Бах.

7 комментариев
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Возможно, за Томаса уже пишет нейросеть.
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Ответ Виктория Обер
Что бы не сказал Бах, чего бы не заявил, тутошняя публика вдрызг зарубит. Припечатает. С соплями и со слюнями.
Потому что ранее он сказал много интересного
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Зачем нужен ии, когда есть транссексуалы? Они и заменят - пока только баб, а там посмотрим.
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Что бы не сказал Бах, чего бы не заявил, тутошняя публика вдрызг зарубит. Припечатает. С соплями и со слюнями.
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ИИ - могучая штука!
Видно по интервью главного чеканщика Вселенной.
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