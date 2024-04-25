WADA пригласило независимого прокурора для проверки допинг-дела китайских пловцов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пригласило независимого прокурора для проверки допинг-дела Китая.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что в пробах 23 китайских пловцов был выявлен триметазидин перед Олимпиадой в Токио 2021 года. Однако WADA не стало отстранять их, приняв версию китайской стороны о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

Впоследствии Антидопинговое агентство США (USADA) призвало пересмотреть деятельность WADA, заявив о подрыве доверия к системе.

WADA в итоге решило перепроверить ход дела, пригласив независимого прокурора – Эрика Коттье. Ему предоставят полный доступ к документам, связанным с данным вопросом. В частности, Коттье предстоит выяснить, есть ли в действиях агентства признаки предвзятости в пользу Китая или другие нарушения.

Также агентство отправит в Китай специальную группу, которая проанализирует состояние антидопинговой системы страны.

«Честность и репутация WADA находятся под угрозой. В последние несколько дней WADA несправедливо обвинили в предвзятости в пользу Китая из-за того, что оно не подало апелляцию по делу Китайского антидопингового агентства в Спортивный арбитражный суд (CAS). Мы продолжаем отвергать ложные обвинения и рады возможности передать эти вопросы в руки опытного, уважаемого и независимого прокурора», – заявил президент WADA Витольд Банька.

Коттье приступит к работе в ближайшие дни и, как ожидается, представит отчет в течение двух месяцев.

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