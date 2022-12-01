Голосование Winline Media Football Awards началось

Традиционно декабрь – время подведения итогов года, в том числе и в медиафутболе. Winline Медиалига совместно со Sports.ru наградит лучших игроков года в 11 номинациях.

Мы запустили голосование, которое продлится до 6 декабря. Церемония вручения наград пройдет 8 декабря.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

В список номинантов включены футболисты и тренеры, которые в этом году приняли участие минимум в двух турнирах.

В голосовании на Sports.ru могут принять участие все зарегистрированные пользователи.

Голосование на приз «Игрок года»

Голосование на приз «Открытие года»

Голосование на приз «Гол года»

Голосование на приз «Медиапроект года»

Голосование на приз «Медиа года»

Голосование на приз «Персона года»

Голосование на приз лучшему тренеру года

Голосование на приз лучшему вратарю года

Голосование на приз лучшему защитнику года

Голосование на приз лучшему полузащитнику года

Голосование на приз лучшему нападающему года