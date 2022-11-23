Media Football Awards: претенденты на приз «Открытие года»

Winline Медиалига продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Sports.ru представляет шорт-лист претендентов на приз «Открытие года».

В список вошли: Виталий Дьяков («БроукБойз»), Денис Гудаев (2Drots), Кирилл Дубников («На Спорте» / «Амкал»), Александр Будаков («Бей Беги») и Роман Салимов (Reality / «Амкал»).

Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.