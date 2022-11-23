Media Football Awards
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Media Football Awards: претенденты на приз «Открытие года»

Виталий Дьяков Виталий Дьяков
«Дуб» Кирилл Дубников
Reality Reality
Александр Будаков Александр Будаков
Winline Медиалига Winline Медиалига
Амкал Амкал
Роман Салимов Роман Салимов
БроукБойз БроукБойз
На Спорте На Спорте
Бей Беги Бей Беги
2Drots 2Drots
«Гудай» Денис Гудаев
Медиафутбол Медиафутбол

Winline Медиалига продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Sports.ru представляет шорт-лист претендентов на приз «Открытие года».

В список вошли: Виталий Дьяков («БроукБойз»), Денис Гудаев (2Drots), Кирилл Дубников («На Спорте» / «Амкал»), Александр Будаков («Бей Беги») и Роман Салимов (Reality / «Амкал»).

Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

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