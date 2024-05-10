Кутуз назвал топ-3 нападающих МФЛ, помимо себя: «Однозначно Мазур топ-1, Прош – второй, Лепс – третий»

Сергей Кутузов рассказал, кого он считает лучшими нападающими Winline Медиалиги.

« полузащитник или нападающий? Я считаю его нападающим. Он однозначно топ-1.

Сложно судить по трем турам. Прош будет на втором месте – заслужил. Даже в матче с нами он за пять минут классно сыграл.

А на третьем, мне кажется, сейчас хорошую форму набрал. Данные бешеные были у человека. Не знаю, как он не заиграл на большом уровне», – рассказал нападающий ФК «10».