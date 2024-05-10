Кутуз назвал топ-3 нападающих МФЛ, помимо себя: «Однозначно Мазур топ-1, Прош – второй, Лепс – третий»

Теги Максим Лепский 1992 Илья Мазуров ЛФК Рома Winline Медиалига БроукБойз ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов Медиафутбол

Сергей Кутузов рассказал, кого он считает лучшими нападающими Winline Медиалиги.

«Мазур полузащитник или нападающий? Я считаю его нападающим. Он однозначно топ-1.

Сложно судить по трем турам. Прош будет на втором месте – заслужил. Даже в матче с нами он за пять минут классно сыграл.

А на третьем, мне кажется, сейчас Лепс хорошую форму набрал. Данные бешеные были у человека. Не знаю, как он не заиграл на большом уровне», – рассказал нападающий ФК «10».

 

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