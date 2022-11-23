Winline Media Football Awards: претенденты на приз «Медиа года»

Winline Media Football Awards продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Sports.ru представляет шорт-лист претендентов на приз «Медиа года».

В список вошли: «Крысева» (телеграм-канал журналиста «СЭ» Севастиана Терлецкого), VF – Влажный футбол, Sugar FIFA, «Некласико», «Лига Медиафутбол».

Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.