Идову об уровне Медиалиги: «Моментами тяжелее, чем в РПЛ. Там иногда дают больше свободы, а в медиафутболе люди себя не жалеют, катятся»

Теги премьер-лига Россия Брайан Идову Амкал 2Drots Winline Медиалига ФК 10 Медиафутбол

Брайан Идову сравнил уровень РПЛ и медийного футбола.

– Между лидерами и аутсайдерами МФЛ большой разрыв?

– Разрыв есть, это видно по результатам. Но аутсайдеры пытаются подтянуться, а те, кто сейчас в лидерах, хотят показать, что не зря там оказались. Они к этому долго шли и добивались. 2Drots и «Амкал» с самого начала были грандами, а остальные к ним подтянулись, кто смог. 

– В Медиалиге две категории профиков: первые следят за собой и продолжают тренироваться на высоком уровне, вторые думают, что выйдут вполноги и всех раскидают…

– Меня позвали в ФК «10», чтобы я был в первой категории, а не просто отбывал номер и занимался херней. От меня ждут, чтобы я максимально серьезно относился и показывал на поле свой максимум.

– А как ментально бороться с этим? Ведь Медиалига в любом случае ниже уровнем, чем РПЛ, чемпионат мира…

– В РПЛ иногда дают больше свободы, больше времени подумать. Тут люди себя не жалеют, прыгают, катятся – особенно молодежь. Иногда кажется, что моментами в медиафутболе тяжелее. Вне зависимости от уровня, есть желание играть в футбол, кайфовать от игры. А играть красиво тяжело на любом уровне, – сказал бывший защитник «Локомотива» и сборной Нигерии, выступающий сейчас за ФК «10».

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
"...а в медиафутболе люди себя не жалеют, катятся». По наклонной в яму?
+2
0
+2
Что ты черт бери несешь? (С)
0
0
0
по его логике в четвертом английском дивизионе тяжелее, чем в АПЛ, потому что там костоломы, а за перепасовкой Ман Сити они успевать не будут
0
0
0
Какие же они тепленькие.
0
0
0
🤡
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий