Идову об уровне Медиалиги: «Моментами тяжелее, чем в РПЛ. Там иногда дают больше свободы, а в медиафутболе люди себя не жалеют, катятся»

Брайан Идову сравнил уровень РПЛ и медийного футбола.

– Между лидерами и аутсайдерами МФЛ большой разрыв?

– Разрыв есть, это видно по результатам. Но аутсайдеры пытаются подтянуться, а те, кто сейчас в лидерах, хотят показать, что не зря там оказались. Они к этому долго шли и добивались. 2Drots и « » с самого начала были грандами, а остальные к ним подтянулись, кто смог.

– В Медиалиге две категории профиков: первые следят за собой и продолжают тренироваться на высоком уровне, вторые думают, что выйдут вполноги и всех раскидают…

– Меня позвали в ФК «10», чтобы я был в первой категории, а не просто отбывал номер и занимался херней. От меня ждут, чтобы я максимально серьезно относился и показывал на поле свой максимум.

– А как ментально бороться с этим? Ведь Медиалига в любом случае ниже уровнем, чем РПЛ, чемпионат мира…

– В иногда дают больше свободы, больше времени подумать. Тут люди себя не жалеют, прыгают, катятся – особенно молодежь. Иногда кажется, что моментами в медиафутболе тяжелее. Вне зависимости от уровня, есть желание играть в футбол, кайфовать от игры. А играть красиво тяжело на любом уровне, – сказал бывший защитник «Локомотива» и сборной Нигерии, выступающий сейчас за ФК «10».