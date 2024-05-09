Гордеев о матче сборных России и Медиалиги: «Болельщикам было бы интересно, возможно, а вот игрокам сборной – вряд ли»

Андрей Гордеев объяснил, почему сборной России не нужно играть со сборной МФЛ.

– Как вы относитесь к тому, чтобы сборная России сыграла со сборной Медиалиги в связи с нехваткой международных матчей?

– Я не очень хорошо к этому отношусь. Нужно играть с профессиональными командами. При всем уважении к медиафутболу, там выступают не профессиональные игроки. Я не знаю, какой был бы плюс от этого. Если только популяризация.

– Этот матч был бы скорее как шоу?

– Да. Это больше как реклама. Но с точки зрения профессиональной пользы не думаю, что это нужно.

– Как вы вообще относитесь к медиафутболу? Насколько серьезно его воспринимаете?

– Он имеет место быть. В любом случае, это футбол. Создали такую лигу, и это здорово. Чем больше мы привлекаем болельщиков на стадион, тем лучше. Но мы должны понимать, что есть профессиональный футбол и любительский. Медиалига – это хорошо, ее нужно поддерживать, но надо понимать, что мы от этого хотим. Как конвертировать эту Медиалигу. В плане рекламы или какой-то истории – да. А в плане профессионализма – какой смысл? В этом мало пользы.

– Болельщиков не привлек бы такой матч?

– Может, им и было бы интересно, а вот игрокам сборной России – вряд ли.

– А, например, сыграть со сборной легионеров РПЛ команде Карпина было бы интереснее?

– Конечно, если была бы такая возможность. Или сыграть с каким-нибудь клубом было бы неплохо. По крайней мере, это полезно, – сказал бывший тренер «Сатурна» и «Анжи».