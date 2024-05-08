Мостовой о Кубке легенд по хоккею: «Все время побеждал ЦСКА: Фетисов, Буре, Могильный. «Спартак» выиграл лишь раз – когда участвовал я»

Александр Мостовой сравнил уровень хоккейных Медиалиги и Кубка легенд.

– Как вам первый сезон хоккейной Медиалиги?

– Я рад, что создали Медиалигу. Но не забывайте, что у меня много травм и серьезных операций. Поэтому я где-то стараюсь играть в эконом-режиме. У меня больная спина, она не позволяет делать резкие, быстрые движения. Кому-то, может быть, кажется, что я слабее. Но не надо сравнивать молодых ребят только после хоккейной школы и людей, которые всю жизнь отдали футболу и заработали такие болячки, о которых многие даже не знают. Это даже не злит, а бесит.

С этим мы столкнулись в медиахоккее, когда я вышел на лед и увидел молодых ребят, которым по 20 лет. «Ребята, а вы откуда?» – «Да, мы в школе занимались».

А как с ними играть? Пока в турнире много недоработок. Наша команда Tru Fighters придерживалась регламента: у нас был всегда один игрок со статусом Про, один Медиапро и остальные Медиа – любители, которых знает вся страна (подробно о статусах и рассказываем здесь – Спортс). А против нас часто выходила пятерка двадцатилетних хоккейчиков, которых знают только в своих кругах.

Первая игра у нас была с «Чисто Питер» – вообще отлично, все в равных составах. Вторая – более-менее нормальная. Но уже в третьей игре мы с этим столкнулись.

– Считаете, что против людей своего возраста вы сыграли бы классно?

– У меня осталось очень хорошее впечатление от Кубка легенд по хоккею. Там все время побеждал . Ну, сами понимаете: Фетисов, Касатонов, Буре, Федоров, Могильный. Единственный раз, когда выиграл « » – это когда участвовал я. Четыре-пять лет назад. Как злились ребята из ЦСКА! Они говорили: «Как можно было проиграть футболистам в хоккей?» – рассказал Мостовой в интервью Спортсу.

«Я выхожу на лед и думаю: главное, чтобы ничего не заболело». Александр Мостовой теперь хоккеист

