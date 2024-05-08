Мостовой о Кубке легенд по хоккею: «Все время побеждал ЦСКА: Фетисов, Буре, Могильный. «Спартак» выиграл лишь раз – когда участвовал я»

Теги Спартак ЦСКА Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Кубок легенд Медийная Хоккейная Лига Tru Fighters Медиафутбол

Александр Мостовой сравнил уровень хоккейных Медиалиги и Кубка легенд.

– Как вам первый сезон хоккейной Медиалиги?

– Я рад, что создали Медиалигу. Но не забывайте, что у меня много травм и серьезных операций. Поэтому я где-то стараюсь играть в эконом-режиме. У меня больная спина, она не позволяет делать резкие, быстрые движения. Кому-то, может быть, кажется, что я слабее. Но не надо сравнивать молодых ребят только после хоккейной школы и людей, которые всю жизнь отдали футболу и заработали такие болячки, о которых многие даже не знают. Это даже не злит, а бесит.

С этим мы столкнулись в медиахоккее, когда я вышел на лед и увидел молодых ребят, которым по 20 лет. «Ребята, а вы откуда?» – «Да, мы в школе занимались».

А как с ними играть? Пока в турнире много недоработок. Наша команда Tru Fighters придерживалась регламента: у нас был всегда один игрок со статусом Про, один Медиапро и остальные Медиа – любители, которых знает вся страна (подробно о статусах Медиалиги рассказываем здесь – Спортс). А против нас часто выходила пятерка двадцатилетних хоккейчиков, которых знают только в своих кругах.

Первая игра у нас была с «Чисто Питер» – вообще отлично, все в равных составах. Вторая – более-менее нормальная. Но уже в третьей игре мы с этим столкнулись.

– Считаете, что против людей своего возраста вы сыграли бы классно?

– У меня осталось очень хорошее впечатление от Кубка легенд по хоккею. Там все время побеждал ЦСКА. Ну, сами понимаете: Фетисов, Касатонов, Буре, Федоров, Могильный. Единственный раз, когда выиграл «Спартак» – это когда участвовал я. Четыре-пять лет назад. Как злились ребята из ЦСКА! Они говорили: «Как можно было проиграть футболистам в хоккей?» – рассказал Мостовой в интервью Спортсу.

«Я выхожу на лед и думаю: главное, чтобы ничего не заболело». Александр Мостовой теперь хоккеист
 

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28 комментариев
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блин, это новый виток у царя))теперь с хоккеем)
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"Да какие нафиг 7 дней, я бы землю и за 3 создал!!!" Сашка М.
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Ответ korysh
блин, это новый виток у царя))теперь с хоккеем)
Мостовой даже Усейна Болта обогнал бы на стометровке, если бы захотел. Это не человек, а универсальный солдат.
+16
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+15
А вот Абаскаль в жизни клюшку не брал!
+3
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Вот кого нужно подписывать Торонто.
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Ответ Турбомарсоход
Вот кого нужно подписывать Торонто.
И это он в эконом-режиме
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"Я должен был играть в крестном отце, но из-за занятости в футболе вместо меня взяли менее талантливого актёра"
+2
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Ответ korysh
блин, это новый виток у царя))теперь с хоккеем)
Не берут в тренера футбольные, почему б не попробовать в хоккее??
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Д -... подставляем буквы по желанию.
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Я теперь не удивляюсь почему с ним не общаются его дети. Это же невыносимо.
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Интересно сколько раз в игре он начеканил шайбу
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Это даже не смешно уже.
Пора доктора звать, Сашка совсем поплыл со своим Эго
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Ответ Мадина Уйгурова
Не берут в тренера футбольные, почему б не попробовать в хоккее??
Да ну брось, ну сколько раз даже сам Царь сможет шайбу начеканить?
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Ответ ОттоДракула
Мостовой даже Усейна Болта обогнал бы на стометровке, если бы захотел. Это не человек, а универсальный солдат.
Жалко спина болит, а так бы у Болта шансов не было бы
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Ответ Мадина Уйгурова
Не берут в тренера футбольные, почему б не попробовать в хоккее??
На их тандем с Ротенбергом я бы посмотрел, вернее послушал…
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Чем не повод возглавить, например, сборную России-36?
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Ла ла ла ла,Саша молодец!
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Только истинные цари могут менять историю
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Чак Норрис напрягся...
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Всемогущий воин, простите Царь🤣
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Молодец Мостовой, зачётно троллить, набирает очки и да[т повод хейторам поскулить в очередной раз. А его копилка всё пополняется. Знает как заработать на хлеб с маслом.
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А слабо ли царю чеканить шайбу? Справится ли?
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Недолюбленный
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Как же повезло баскетболу, что царь не добрался и до них 👀
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Мостовой единственный человек, который может одновременно чеканить мяч и шайбу.
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Может футболисты были помоложе хоккеистов лет на 20-30?)
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Сколько раз он может набить шайбу?
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