Белорусский «Велес» хотел купить «Эгриси» за 35 млн рублей. Клуб Уткина отказался: «Сделаем все, чтобы «дорогое хобби» Васи продолжало развиваться»

В «Эгриси» отреагировали на слухи о продаже клуба белорусскому «Велесу».

«Сейчас увидел сообщение у «Влажного», что белорусский «Велес» предлагал нам 35 млн рублей за продажу « ».

Могу подтвердить, что именно такое письмо пришло мне на почту, прислали и в WhatsApp.

Сумма выглядит очень странной. Как я уже не раз говорил, этого бюджета хватит нам на команду максимум на год, и то не факт. Так и какой профит для нас в этой сделке? Просто получить денег, поделить между игроками и перестать существовать?

Дальше. Как можно предлагать продать клуб в такой ситуации, когда все ребята говорили и доказывают делом, что наследие Васи, а это именно его наследие, продолжит жить и развиваться несмотря ни на что.

Продавая слот в МФЛ, мы бы подвели не только Васю, но и , Дмитрия Кортаву, лигу, наших спонсоров, фанатов и других, кто поверил и не отвернулся от нас. Мы даже не рассматривали вариант кинуть их всех. Кроме того, слот в МФЛ – не безделушка, чтобы продать ее за такой бесценок, как 35 миллионов: такая привилегия есть всего у 20 команд в мире, она не продается (по крайней мере, нами).

Далее. Предположим, мы продали команду. Что с контрактами игроков? Что с заявкой команды? Что с командами ЛФЛ? Их тоже выкупает человек, который предложил клубу деньги? Он берет на себя обязательства? А что нам мешает продать место за большую сумму денег, а потом кинуть Николаю заявку под названием ФК «Уткин» с сохранением нашего состава, инфраструктуры, идеологии и спонсоров? Короче, фигня.

От нас ответа никакого не было еще и потому, что предложение несерьезное. Просто письмо на электронную почту и прикрепленный скан в WhatsApp. Выглядит как спам, который рассылается в огромных количествах на электронную почту.

« » не планировал и не будет продаваться. Есть вещи, которые бесценны. Мы будем делать все, чтобы «дорогое хобби» продолжало развиваться.

В этом решении единогласно и моментально согласились Кир, Митяй, Серега и я. Тут и думать нечего: все понятно без слов. «Эгриси» не продается», – написал операционный директор клуба Иван Мозговой.

Блог Ивана Мозгового на Спортсе