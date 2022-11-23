Media Football Awards: претенденты на приз лучшему тренеру года

Winline Медиалига продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Николай Осипов представил шорт-лист претендентов на награду лучшему тренеру года.

На премию претендуют: Дмитрий Кузнецов (2Drots), Антон Соснин («БроукБойз»), Сослан Гатагов («На Спорте»), Арам Айрапетян (Reality), Денис Зубко («Амкал» / Watch TV).

Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.