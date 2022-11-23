Media Football Awards
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Media Football Awards: претенденты на приз лучшему тренеру года

Денис Зубко
Арам Айрапетян
Сослан Гатагов Сослан Гатагов
На Спорте На Спорте
Амкал Амкал
2Drots 2Drots
БроукБойз БроукБойз
Антон Соснин Антон Соснин
Дмитрий Кузнецов
Watch TV Watch TV
Reality Reality
Winline Медиалига Winline Медиалига
Медиафутбол Медиафутбол

Winline Медиалига продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Николай Осипов представил шорт-лист претендентов на награду лучшему тренеру года.

 

На премию претендуют: Дмитрий Кузнецов (2Drots), Антон Соснин («БроукБойз»), Сослан Гатагов («На Спорте»), Арам Айрапетян (Reality), Денис Зубко («Амкал» / Watch TV).

Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

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