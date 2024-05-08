«Такого в Лиге никто не делает». Егоров о контенте Гили и Мазура с игроками РПЛ

Дмитрию Егорову нравится контент Гили и Мазура с игроками Премьер-лиги.

– Насколько ты доволен контентом и про игроков РПЛ на ютубе?

– Я доволен, что они это делают и что будут это продолжать. Осталось дождаться момента, когда Гиля сможет по мячу бить, поэтому у них небольшая пауза в контенте.

Насколько я знаю, у них в планах Сулейманов. Мазур забил – показал футболку Грулева, потому что у них с ним был челлендж. Саня Максименко вроде как может в одном из челленджей поучаствовать во время паузы.

Я думаю, что они этот контент будут развивать. Такого в никто не делает. Я хочу, чтобы они дальше продолжали и именно на этом остановились. Даже если это пока что немного собирает – они еще учатся. Думаю, с течением времени это будет собирать больше и расходиться по новостям, в том числе на Спортсе и других сайтах. Это топ. Молодцы.

– Ты даешь им какие-то советы?

– Нет. У нас для этого есть ребята, которые снимают. Пусть каждый занимается своими делом. И это Мазур с Гилей должны давать пацанам советы, – рассказал президент « » в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.