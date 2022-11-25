Media Football Awards
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Winline Media Football Awards: претенденты на приз «Игрок года»

Дмитрий Сычев
Александр Будаков Александр Будаков
«Манна» Станислав Манаев
Максим Швагирев
Андрей Ещенко Андрей Ещенко
Арсений Левшук
Бей Беги Бей Беги
Эдамс
«Дуб» Кирилл Дубников
Гаучо
Николай Осипов
Алексей Гасилин Алексей Гасилин
«Кутуз» Сергей Кутузов
Игорь Сильченко
«Слон» Владислав Ослоновский
Дмитрий Тарасов Дмитрий Тарасов
Илья Давыдов
Watch TV Watch TV
«Скоропуп» Илья Скоропупов
Sports.ru Sports.ru
Куаныш Советов
БроукБойз БроукБойз
Fight Nights Fight Nights
«Мура» Святослав Мурадов
Виталий Комисов
Алекс Стиль Алекс Стиль
Winline Медиалига Winline Медиалига
«Алекс» Делио Ндонгмо
Кирилл Бирюков
SD Family SD Family
«Акоп» Арсен Акопов
Reality Reality
Иван Зириков
«Гудай» Денис Гудаев
Виталий Дьяков Виталий Дьяков
Роман Салимов Роман Салимов
Александр Рощин
Родина Медиа Родина Медиа
Медиафутбол Медиафутбол

Winline Медиалига продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Sports.ru и Николай Осипов представляют претендентов в номинации «Игрок года».

 

На приз претендуют: Алекс Стиль, Дмитрий Сычев, Гудай, Гаучо, Слон, Манна, Кутуз, Эдамс (все – 2Drots), Кирилл Бирюков, Алекс, Игорь Сильченко, Максим Швагирев, Дмитрий Тарасов (все – «Родина Медиа»), Илья Скоропупов (Watch TV), Салим, Кирилл Дубников, Арсений Левшук, Алексей Гасилин (все – «Амкал»), Куаныш Советов (SD Family), Мура (Reality), Акоп (Fight Nights), Илья Давыдов, Виталий Дьяков, Виталий Комисов, Александр Рощин, Иван Зириков (все – «БроукБойз»), Андрей Ещенко, Александр Будаков (оба – «Бей Беги»).

Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Подробная информация о голосовании и о других номинациях

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