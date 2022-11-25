Winline Media Football Awards: претенденты на приз «Игрок года»

Winline Медиалига продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Sports.ru и Николай Осипов представляют претендентов в номинации «Игрок года».

На приз претендуют: Алекс Стиль, Дмитрий Сычев, Гудай, Гаучо, Слон, Манна, Кутуз, Эдамс (все – 2Drots), Кирилл Бирюков, Алекс, Игорь Сильченко, Максим Швагирев, Дмитрий Тарасов (все – «Родина Медиа»), Илья Скоропупов (Watch TV), Салим, Кирилл Дубников, Арсений Левшук, Алексей Гасилин (все – «Амкал»), Куаныш Советов (SD Family), Мура (Reality), Акоп (Fight Nights), Илья Давыдов, Виталий Дьяков, Виталий Комисов, Александр Рощин, Иван Зириков (все – «БроукБойз»), Андрей Ещенко, Александр Будаков (оба – «Бей Беги»).

Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Подробная информация о голосовании и о других номинациях