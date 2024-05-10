Давыдов про Петреску: «Он меня обнял и сказал: «У меня трое детей: две дочки и третий – ты»

Сергей Давыдов назвал клуб, за который он играл с наибольшим желанием.

– Вы поиграли во многих командах. Где играли с наибольшим желанием?

– «Кубань». Потому что там был мой любимый тренер – Петреску.

Я приехал на сборы в Испанию. А я любил, когда мне тренер что-то перед тренировкой сказал, и я завожусь. А когда тренер ничего не говорит, это значит ты не нужен. Очень любил, когда меня хвалили.

Я иду и вижу, что Петреску идет сзади. Я кинул бутсу специально, он увидел и говорит: «Дава, стой». Он меня обнял и сказал: «У меня трое детей: две дочки и третий – ты», – рассказал нападающий «Тандема».

в марте присоединился к медиафутбольному клубу «Тандем», выступающему в .