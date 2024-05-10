Давыдов про Петреску: «Он меня обнял и сказал: «У меня трое детей: две дочки и третий – ты»

Теги Первая лига Сергей Сергеевич Давыдов Дан Петреску Кубань Winline Медиалига ФК Тандем Медиафутбол

Сергей Давыдов назвал клуб, за который он играл с наибольшим желанием.

– Вы поиграли во многих командах. Где играли с наибольшим желанием?

– «Кубань». Потому что там был мой любимый тренер – Петреску.

Я приехал на сборы в Испанию. А я любил, когда мне тренер что-то перед тренировкой сказал, и я завожусь. А когда тренер ничего не говорит, это значит ты не нужен. Очень любил, когда меня хвалили.

Я иду и вижу, что Петреску идет сзади. Я кинул бутсу специально, он увидел и говорит: «Дава, стой». Он меня обнял и сказал: «У меня трое детей: две дочки и третий – ты», – рассказал нападающий «Тандема».

Сергей Давыдов в марте присоединился к медиафутбольному клубу «Тандем», выступающему в Winline Медиалиге.

4 комментария
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Ответ Легато
Было у отца три сына. Двое нормальных, третий футболист.
там было 4 сына,один из них смеялся над футболистами а сам смотрел как они играют и писал комменты,он был самый убогий
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-5
+12
Молодец Дан, тонкий подход. Ведь Давыдов этого и ждал. Хорошо играл в Кубани.
+7
-1
+6
Было у отца три сына. Двое нормальных, третий футболист.
+9
-5
+4
Пример умного и тонкого тренера
+1
-1
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