Media Football Awards
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Media Football Awards: претенденты на приз лучшему защитнику года

Амкал Амкал
«Гудай» Денис Гудаев
Николай Осипов
Илья Давыдов
Fight Nights Fight Nights
Reality Reality
Арсен Акопов
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БроукБойз БроукБойз
Святослав Мурадов
Бей Беги Бей Беги
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Арсений Левшук
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Виталий Дьяков Виталий Дьяков
Андрей Ещенко Андрей Ещенко
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Winline Медиалига начала публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Sports.ru представил претендентов на приз лучшему защитнику года.

В шорт-лист вошли: 

Денис Гудаев (2Drots)

Участвовал: МФЛ-1, Кубок России, МКС, МФЛ-2

2 гола, 1 голевая передача

Победитель МФЛ-1, бронзовый призер МКС

Илья Давыдов («БроукБойз»)

Участвовал: МФЛ-1, МКС, МФЛ-2

Серебряный призер МКС

Виталий Дьяков («БроукБойз»)

Участвовал: МФЛ-1, МКС, МФЛ-2

5 голов

Серебряный призер МКС

Лучший игрок тура МФЛ-2

Святослав Мурадов (Reality)

Участвовал: МФЛ-1, МКС, МФЛ-2

3 гола, 2 голевые передачи

Победитель МКС 

Арсен Акопов (Basement / Fight Nights)

Участвовал: МФЛ-1, МФЛ-2

Серебряный призер МФЛ-1

Рекордсмен по количеству матчей в Медиалиге

Андрей Ещенко (Basement / «Бей Беги»)

Участвовал: МФЛ-1, МКС, МФЛ-2

3 голевые передачи

Серебряный призер МФЛ-1

Арсений Левшук («Амкал»)

Участвовал: Кубок России, МКС, МФЛ-2

5 голов, 1 голевая передача

Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Статистика футболистов предоставлена каналом MFL Stat.

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