Media Football Awards: претенденты на приз лучшему защитнику года
Winline Медиалига начала публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.
Sports.ru представил претендентов на приз лучшему защитнику года.
В шорт-лист вошли:
Денис Гудаев (2Drots)
Участвовал: МФЛ-1, Кубок России, МКС, МФЛ-2
2 гола, 1 голевая передача
Победитель МФЛ-1, бронзовый призер МКС
Илья Давыдов («БроукБойз»)
Участвовал: МФЛ-1, МКС, МФЛ-2
Серебряный призер МКС
Виталий Дьяков («БроукБойз»)
Участвовал: МФЛ-1, МКС, МФЛ-2
5 голов
Серебряный призер МКС
Лучший игрок тура МФЛ-2
Святослав Мурадов (Reality)
Участвовал: МФЛ-1, МКС, МФЛ-2
3 гола, 2 голевые передачи
Победитель МКС
Арсен Акопов (Basement / Fight Nights)
Участвовал: МФЛ-1, МФЛ-2
Серебряный призер МФЛ-1
Рекордсмен по количеству матчей в Медиалиге
Андрей Ещенко (Basement / «Бей Беги»)
Участвовал: МФЛ-1, МКС, МФЛ-2
3 голевые передачи
Серебряный призер МФЛ-1
Арсений Левшук («Амкал»)
Участвовал: Кубок России, МКС, МФЛ-2
5 голов, 1 голевая передача
Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
Статистика футболистов предоставлена каналом MFL Stat.
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