«Кокора мне говорит: «Сходи хоть раз в тренажерку». Я в шоке, ответил ему: «Иди качай ножки, #####». Сергей Давыдов о периоде в «Динамо»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Сергеевич Давыдов Александр Кокорин брань Winline Медиалига ФК Тандем Медиафутбол

Сергей Давыдов рассказал, как получил замечание от Александра Кокорина.

– Владимир Рыков рассказывал, что из-за тебя постоянно наказывали команду, потому что ты, несмотря на свой образ жизни, первым приезжал на тренировку и последним с нее уходил.

– Стабильность – признак мастерства. Я знаю, что не надо опаздывать. А когда свисток прозвучал, я уже помылся, уехал и все. Тренируется тот, кто не умеет играть. Я никогда не нарушал, никогда не был плохим.

– Рыков как раз говорил, что из-за тебя наказали всю команду…

– Это при Петреску, в «Динамо». Он раз посмотрел, два посмотрел, три. А потом Кокора мне говорит: «Сходи хоть раз в тренажерку». Я вообще в шоке был: «Ты мне это говоришь, #####?» Ему тогда сколько было? Я ему говорю: «Иди, качай ножки, #####».

Они потом на меня обозлились, но я как уж выскользнул, – рассказал экс-форвард «Динамо», а ныне игрок медиафутбольного «Тандема».

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11 комментариев
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Это нейросеть генерировала ответы,вроде слова понятны но смысла не уловить
+29
0
+29
Я ничего не понял.жпг
Так он последним уходил или сразу после свистка уезжал с базы? И хорошо ли он тренировался или тренируются те, кто играть не умеет? По-моему, выпитое на 2 миллиона таки сказалось на мозге
+13
0
+13
Ответ Муканов Арманбек
Это нейросеть генерировала ответы,вроде слова понятны но смысла не уловить
Не обижай нейросеть, там понятнее
+11
0
+11
Кто это вообще?
+4
0
+4
Какая мерзость этот ваш #####футбол. Причем чуть ли не с гордостью тащите вот этого "хлебушка" в новости футбола.
+2
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Мостовой на минималках
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Пьянь
+1
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+1
Легенда брянского Динамо💪💪💪
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все что про него знаю, это то, что он моей сестре (обычной азиатке) фотки в вк лайкал 10 лет назад примерно
вообще не помню игрока такого
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Ладно интервью с интересными людьми бюьт и неделю выдают, но с этими-то медиалиговцами зачем??!!
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Ответ mbauer
Мостовой на минималках
Мост тур причем ?
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