«Кокора мне говорит: «Сходи хоть раз в тренажерку». Я в шоке, ответил ему: «Иди качай ножки, #####». Сергей Давыдов о периоде в «Динамо»
Сергей Давыдов рассказал, как получил замечание от Александра Кокорина.
– Владимир Рыков рассказывал, что из-за тебя постоянно наказывали команду, потому что ты, несмотря на свой образ жизни, первым приезжал на тренировку и последним с нее уходил.
– Стабильность – признак мастерства. Я знаю, что не надо опаздывать. А когда свисток прозвучал, я уже помылся, уехал и все. Тренируется тот, кто не умеет играть. Я никогда не нарушал, никогда не был плохим.
– Рыков как раз говорил, что из-за тебя наказали всю команду…
– Это при Петреску, в «Динамо». Он раз посмотрел, два посмотрел, три. А потом Кокора мне говорит: «Сходи хоть раз в тренажерку». Я вообще в шоке был: «Ты мне это говоришь, #####?» Ему тогда сколько было? Я ему говорю: «Иди, качай ножки, #####».
Они потом на меня обозлились, но я как уж выскользнул, – рассказал экс-форвард «Динамо», а ныне игрок медиафутбольного «Тандема».
Так он последним уходил или сразу после свистка уезжал с базы? И хорошо ли он тренировался или тренируются те, кто играть не умеет? По-моему, выпитое на 2 миллиона таки сказалось на мозге
вообще не помню игрока такого