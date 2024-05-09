Мостовой об игре на уколах: «Я на блокаде живу 30 лет. Была бы здоровая спина, поверьте, многим бы еще фору давал»

Александр Мостовой рассказал, что вынужден играть в хоккей на уколах.

– Вам приходилось играть в [хоккейной] Медиалиге на уколах?

– Я на блокаде [уколах, для снятия мышечных спазмов в спине] живу 30 последних лет. Первые блокады у меня начались лет в 18. Блокады для меня как зубы почистить. Когда люди боятся укола – елки-палки, у меня в спине блокад было больше, чем у многих волос на голове. Всю жизнь с болями живу. Только блокады и помогают выходить на лед.

– Вашу спину уже не вылечить?

– Можно поставить конструкцию. Но это очень опасно и чревато тем, что, в один момент можно остаться инвалидом. Лет 15 назад мне в Испании предлагали это сделать. Тогда я испугался, решил выживать на блокадах.

– Еще сыграете в ?

– Конечно, с удовольствием. Жалко, что получил эту травму – надрыв икроножной мышцы. Я же не сыграл пять последних матчей.

Очень хочу вернуться, но нужно поговорить о формате, найти справедливый вариант. Или пусть у всех играют все молодые. Но не ветераны против молодых. Представьте, что мы, 50-летние, выйдем играть в футбол против ребят, которым по 20 лет. В чем смысл? Когда мне было 20, мне было пофигу, кто против меня выходил – я всех один обыгрывал.

– Планируете перед стартом следующей Медиалиги подтянуть физическую форму?

– Конечно, обязательно. Если бы у меня была здоровая спина, поверьте, многим бы я еще фору давал. Другое дело, что я живу с постоянной болью. Не только спина – сейчас мучаюсь с надрывом икроножной. Уже два месяца ничего не делаю.

Здоровье многое не позволяет. Когда живешь с ощущением, что если сейчас побежишь, будет надрыв или заболит спина, то лишний раз перестраховываешься. Главная цель у меня на тренировке – чтобы ничего не заболело. Но будь я на 20 лет моложе, поверь мне, многие сейчас с открытыми ртом смотрели бы, – сказал бывший футболист сборной России.

«Я выхожу на лед и думаю: главное, чтобы ничего не заболело». Александр Мостовой теперь хоккеист