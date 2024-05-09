Генсек РФС Митрофанов: «Нас прежде всего интересует спорт, не только деньги. В Медиалиге есть какой-то спорт?»

Теги Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов товарищеские матчи (сборные) товарищеские матчи (прочее) Чемпионат.com Winline Медиалига Сборная Медиалиги Медиафутбол

Максим Митрофанов считает, что МФЛ не заинтересует РФС спортивной составляющей.

«РФС интересуют не только деньги, а прежде всего спорт. Когда он появится в Медиалиге, тогда, возможно, это кого-то заинтересует. В Медиалиге есть какой-то спорт?

На самом деле хорошую работу проводят. Я же говорил: «Чем может нас заинтересовать Медиалига?» Со спортивной точки зрения нам это неинтересно и в ближайшее время интересно не будет», – сказал генеральный секретарь РФС.

В апреле Митрофанов, отвечая на вопрос о возможном матче сборных России и Winline МФЛ, заявил: «Не думаю, что у Медиалиги найдутся такие деньги».

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1 комментарий
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Митрофанушка уже в своих словах запутался
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