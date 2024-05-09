Генсек РФС Митрофанов: «Нас прежде всего интересует спорт, не только деньги. В Медиалиге есть какой-то спорт?»

Максим Митрофанов считает, что МФЛ не заинтересует РФС спортивной составляющей.

«РФС интересуют не только деньги, а прежде всего спорт. Когда он появится в Медиалиге, тогда, возможно, это кого-то заинтересует. В Медиалиге есть какой-то спорт?

На самом деле хорошую работу проводят. Я же говорил: «Чем может нас заинтересовать Медиалига?» Со спортивной точки зрения нам это неинтересно и в ближайшее время интересно не будет», – сказал генеральный секретарь РФС.

В апреле Митрофанов, отвечая на вопрос о возможном матче сборных России и Winline МФЛ, заявил: «Не думаю, что у Медиалиги найдутся такие деньги».