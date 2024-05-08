«Он получил слишком большой урок, чтобы сейчас быть опьяненным успехом». Райзен об Алишере

Райзен считает, что Алишер получил большой урок в финале Winline МФЛ-4.

– Алишер пережил финал. Теперь у него новое испытание – со всех сторон его хвалят. Как это выдержать?

– Он все понимает, он получил слишком большой урок, чтобы сейчас быть опьяненным успехом.

– Вы продолжаете с ним разговаривать?

– Нет, он все знает. Он здравый парень, мы один раз с ним поговорили и все обозначили. Теперь он играет в футбол. Теперь он играет во все проявления это игры. Отборы, передачи, голы. Он думает о том, чтобы выиграть. Его мышление теперь не о том, что бы что-то сделать, а что бы выиграть, – рассказал президент «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

Напомним, в финале прошлого сезона Медиалиги Алишер Рахимов не выбил мяч в аут после истечения времени матча, а пробил по воротам при счете 1:0 в пользу «Броуков». Вратарь «Титана» поймал мяч и начал атаку, которая привела к голу. Матч перешел в серию буллиталити, где « » проиграли.

В новом сезоне Рахимов в 3 матчах забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи.