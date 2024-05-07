Дмитрий Кортава: «Сейчас медийные статусы в МФЛ не нужны. Надо развивать медиа у команд и бренды»

Дмитрий Кортава считает, что медийные статусы не нужны в Winline Медиалиге.

– Как ты относишься к предложению убрать медийные статусы? Что будет, если сейчас это сделать?

– Думаю, что я в такой точке, когда мне кажется, что именно медийные статусы сейчас не нужны, и мы должны бросить все силы на развитие медиа у команд, развитие брендов.

Надо понимать, что брендам нужно внутри развивать игроков. Для меня в данный момент медийные статусы – это уже прошлое, – заявил технический директор Winline Медиалиги.