Media Football Awards: претенденты на приз лучшему вратарю года
Winline Медиалига начала публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.
Николай Осипов представил пятерку претендентов на приз лучшему вратарю года.
В шорт-лист вошли:
Александр Будаков («Бей Беги»)
Участвовал: МКС, МФЛ-2
10 игр
4 сухих матча
10 пропущенных голов
Дважды лучший игрок тура МФЛ-2
Иван Зириков («БроукБойз»)
Участвовал: МФЛ-1, МКС, МФЛ-2
20 игр
5 сухих матча
18 пропущенных голов
Максим Швагирев («Родина Медиа»)
Участвовал: МФЛ-1, МФЛ-2
13 игр
5 сухих матча
8 пропущенных голов
Дмитрий Сычев (2Drots)
Участвовал: МФЛ-1, Кубок России, МКС, МФЛ-2
24 игры
11 сухих матча
16 пропущенных голов
Лучший вратарь МКС и МФЛ-1
Александр Маменко («Амкал»)
Участвовал: Кубок России, МКС, МФЛ-2
12 игр
2 сухих матча
16 пропущенных голов
Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
Статистика футболистов предоставлена каналом MFL Stat.
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