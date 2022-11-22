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Media Football Awards: претенденты на приз лучшему вратарю года

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Иван Зириков
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Александр Маменко
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Winline Медиалига Winline Медиалига
Максим Швагирев
Александр Будаков Александр Будаков
Николай Осипов
Дмитрий Сычев
Бей Беги Бей Беги
Амкал Амкал
2Drots 2Drots
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Winline Медиалига начала публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Николай Осипов представил пятерку претендентов на приз лучшему вратарю года.

В шорт-лист вошли:

Александр Будаков («Бей Беги»)

Участвовал: МКС, МФЛ-2

10 игр

4 сухих матча

10 пропущенных голов

Дважды лучший игрок тура МФЛ-2

Иван Зириков («БроукБойз»)

Участвовал: МФЛ-1, МКС, МФЛ-2

20 игр

5 сухих матча

18 пропущенных голов

Максим Швагирев («Родина Медиа»)

Участвовал: МФЛ-1, МФЛ-2

13 игр

5 сухих матча

8 пропущенных голов

Дмитрий Сычев (2Drots)

Участвовал: МФЛ-1, Кубок России, МКС, МФЛ-2

24 игры

11 сухих матча

16 пропущенных голов

Лучший вратарь МКС и МФЛ-1

Александр Маменко («Амкал»)

Участвовал: Кубок России, МКС, МФЛ-2

12 игр

2 сухих матча

16 пропущенных голов

Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Статистика футболистов предоставлена каналом MFL Stat.

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