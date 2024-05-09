Кортава о медийных командах в проффутболе: «Амкал», «Броуки» и ФК «10» готовы. 2Drots не дадут реализовать свою идентичность»

Дмитрий Кортава рассказал, какие медийные команды готовы перейти в проффутбол.

– «Амкал» и «Броуки» готовы идти в профессиональный футбол без потери качества. 2Drots не дадут реализовать свою идентичность. Это интересно, но не хотелось бы, наверное. Кто еще готов? Скорее всего, «Десятка».

– Ты веришь в wildcard в РПЛ?

– Нет, конечно. Но пусть будет.

– Каким ты видишь путь медийной команды в проффутбол?

– Наверное, то, что делают «Броуки», – это самая понятная концепция. Есть стадион, подбор игроков, спортивная составляющая. Есть президент, который знает профессиональный футбол и правила игры. У «Броуков» есть все предпосылки, чтобы зайти в профессиональный футбол. Но на сколько? Я даю, что максимум на год. И то, думаю, не доиграют, – сказал технический директор Winline Медиалиги.