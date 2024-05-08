Кортава об ограничении длительности таймов в Медиалиге при их задержке: «Это бредовые мысли, так же нельзя»

Дмитрий Кортава высказался об идее ограничить время таймов, если они длятся слишком долго.

– Второй тайм матча СКА – « » длился почти 90 минут, включая серию буллиталити. Слышал предложение с бровки: если тайм длится больше 50 минут – свистим. Либо 25 чистым, либо 50 грязным.

– Родилась новая идея – делаем 10 минут экстратайм. За эти 10 мину ты должен все решить, а потом кинешь монетку. Это же бредовые какие-то мысли, так же нельзя.

– Сколько в итоге длился матч?

– Я не засекал. Кто-то уже предложил поднять аналитику и узнать, самый ли это долгий матч. Я думаю, в тройку должен войти точно.

– Кайфово, что есть такие длинные матчи или это утомительно?

– Это вы мне скажите. 4:4 – если бы они играли 0:0, понятно, мы бы все сказали, чем мы вообще занимаемся. Но это была безумно эмоциональная игра с крутой серией буллиталити.

В 4-м туре матч СКА – «Рома» длился 2 часа 31 минуту. Первый тайм длился 65 минут, второй (вместе с буллиталити) – 86.