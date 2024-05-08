Мостовой о футболистах в хоккее: «В хоккей играть проще: пас не дали – сел на скамейку. В футболе надо остановить мяч, а потом бежать – это сложнее, чем катиться. А если запорешь, еще и закричат»

Теги Юрий Жирков Вячеслав Малафеев Андрей Аршавин Роман Широков Александр Мостовой Игорь Ларионов Камил Гаджиев Медийная Хоккейная Лига Медиафутбол

Мостовой объясняет, почему футболисты любят играть в хоккей.

– Вы неплохо выбираете позицию. Откуда у вас такое видение площадки?

– Ну как, я всю жизнь в футбол играл на высочайшем уровне. Футбол и хоккей похожи в плане понимания пространства. Вы посмотрите на Мостового-футболиста, какие он голы забивал. И посмотрите на Игоря Ларионова, какие он голы в хоккее забивал, правильно? Поэтому Мостового прозвали «Царь», а Ларионова – «Профессор», да?

– В 1-м туре хоккейной Медиалиги вы играли против «Чисто Питер». В той команде были Малафеев, Быстров, Широков, Аршавин, Жирков, Погребняк. Почему многие футболисты рубятся в хоккей?

– Потому что физически в хоккей играть проще. Ты покатился, тебе пас не дали – прокатился, сел на скамейку. Что-то не получилось – опять сел. В футболе, если тебе дают мяч, ты должен его остановить, а потом бежать. Если ты запорешь, то на тебя еще закричат и скажут – чего расслабился, ну-ка беги. А бежать намного тяжелее, чем катиться.

Все знают, что футбол – самый тяжелый вид спорта. Конечно, любой спорт тяжелый. Но в футболе влияет еще и размер площадки. Плюс это единственный вид спорта, в который играешь ногами. Ноги же не такие чувствительные, как руки.

Спроси у хоккеистов, пойдут ли они в футбол. Они категорически откажутся. Один знакомый попробовал, на пятой минуте ушел: «Да вы что, никогда в жизни. Надо бегать ногами, еще и на такие расстояния».

– Кто из бывших футболистов вас удивил?

– Не скажу, что удивили, ведь мы давно друг друга знаем. С Камилом [Гаджиевым] мы очень давно знакомы – он вообще один из лучших среди любителей. Ромка Широков очень хорошего уровня. Он один из лучших, кто играет в Медиалиге. Остальным ребятам тяжелее, потому кто-то, как Андрюха Аршавин, встал на коньки только 3 года назад. Юрка Жирков прогрессирует. Он тоже когда-то катался, но давно не играл, – рассказал Мостовой в интервью Спортсу.

«Я выхожу на лед и думаю: главное, чтобы ничего не заболело». Александр Мостовой теперь хоккеист

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
На высочайшем? Что за скромность, на космическом же!
+4
0
+4
Ответ Lanc
Если катиться намного легче, чем бегать, то почему бегунов полно в каждом городе, а на коньках и на роликах на порядок меньше?
Капиталовложения разные.
+3
0
+3
Спорный момент, конечно. В хоккее буквально за смену, бывает, игрок так наестся, что едет на скамейку весь мокрый до нитки, потому что очень сложный и интенсивный отрезок провёл, каждую секунду на пределе отработал. Но, раз Царь сказал, что хоккей проще - значит проще))
+2
0
+2
Ответ Lanc
Если катиться намного легче, чем бегать, то почему бегунов полно в каждом городе, а на коньках и на роликах на порядок меньше?
Потому что чтобы бегать достаточно выйти на улицу?
+1
0
+1
И шайбу они чеканить совсем не умеют, добавил Мостовой
+1
0
+1
Что за дурка началась в моем хоккее? Несите бoльного обратно в футбол
+1
0
+1
Да и в хоккее бегать то не нужно, там же коньки сами катят.. чудной товарищ)
0
0
0
Ответ ТТД Бубнова
Мы его уже начитались, дайте отдохнуть хоть немного.
Тогда бы уж лучше, чтобы Мостовой переключился на гандбол. Площадка меньше чем в хоккее, играть руками не запрещено, красотища))
0
0
0
Ответ Георгий Волков
Что за дурка началась в моем хоккее? Несите бoльного обратно в футбол
Мы его уже начитались, дайте отдохнуть хоть немного.
0
0
0
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Я уже беспокоюсь. Куча высказываний от царя и ни слова про Абаскаля..
он на какей переключился
0
0
0
Боже, что он несёт... Поставь рядом голых футболиста и хоккеиста - все вопросы мгновенно отпадут. Фактура разительно отличается
0
0
0
Я смотрю, Царь - он и в xoккее Царь. А тренерскую лицензию в xоккее слабо получить? Ведь в футболе на тренерском поприще Царь уже, судя по всему, добился всего ))
0
0
0
Просто Мостовой играет в хоккей с такими же любителям футболистами, как и он. Поставь его к профи и заставь играть на результат - после первой же смены унесут в раздевалку. Смешной, ей Богу.
0
0
0
В футболе надо остановить мяч, почеканить, и только потом бежать
0
0
0
Мостовому шайба ещё не прилетала в лицо или клюшкой не ударяли по рукам. Когда прилетит шайба в подбородок, сразу скажет, что футбол лучше чем хоккей.
0
0
0
мост-эксперт на публике уже года 3-4.
и он заметно поглупел
0
0
0
В хоккее надо не катиться, а кататься.
А так в хоккее конечно проще: ты катишься - тебя шкаф на коньках пытается сделать одним целым с бортом - тебя катят в больничку. Даже актерского мастерства не надо!
0
0
0
"Вы посмотрите на Мостового-футболиста, какие он голы забивал. Поэтому Мостового прозвали «Царь»"

Вроде, когда о себе вот так начинают говорить в третьем лице, это же официально в психиатрии какое то прям серьёзное расстройство личности.
0
0
0
Это как регби с балетом сравнивать.
Балерун сможет кататься на коньках хоть весь день, но толку то, если полупрофессиональный пузатый хоккеист его первым силовым отправит в космос. Так же хоккеист никогда не сможет бегать наравне с легкими футболистами
0
0
0
Но физически тяжелее в хоккее.
+1
-1
0
Если катиться намного легче, чем бегать, то почему бегунов полно в каждом городе, а на коньках и на роликах на порядок меньше?
+3
-3
0
В принципе прав в каких то моментах .Все детство ,юность играл и в футбол и в хоккей , сейчас к примеру бегать на все поле 90 минут я точно не вывезу , только если в воротах стоять ,а вот играть посменно можно .У хоккеистов матчи бывают на следующий день и играют по 80-100 матчей в сезоне .Но футболисты более мягкие ,щуплые что-ли ,силовую не каждый выдержит ,но кардио выше у футболистов ,думаю чем у хоккеистов .В среднем и карьера у полевых игроков в хокее дольше ,чем у футболистов
+1
-1
0
Я уже беспокоюсь. Куча высказываний от царя и ни слова про Абаскаля..
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий