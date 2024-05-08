Мостовой о футболистах в хоккее: «В хоккей играть проще: пас не дали – сел на скамейку. В футболе надо остановить мяч, а потом бежать – это сложнее, чем катиться. А если запорешь, еще и закричат»

Мостовой объясняет, почему футболисты любят играть в хоккей.

– Вы неплохо выбираете позицию. Откуда у вас такое видение площадки?

– Ну как, я всю жизнь в футбол играл на высочайшем уровне. Футбол и хоккей похожи в плане понимания пространства. Вы посмотрите на Мостового-футболиста, какие он голы забивал. И посмотрите на , какие он голы в хоккее забивал, правильно? Поэтому Мостового прозвали «Царь», а Ларионова – «Профессор», да?

– В 1-м туре хоккейной Медиалиги вы играли против «Чисто Питер». В той команде были , Быстров, Широков, Аршавин, Жирков, Погребняк. Почему многие футболисты рубятся в хоккей?

– Потому что физически в хоккей играть проще. Ты покатился, тебе пас не дали – прокатился, сел на скамейку. Что-то не получилось – опять сел. В футболе, если тебе дают мяч, ты должен его остановить, а потом бежать. Если ты запорешь, то на тебя еще закричат и скажут – чего расслабился, ну-ка беги. А бежать намного тяжелее, чем катиться.

Все знают, что футбол – самый тяжелый вид спорта. Конечно, любой спорт тяжелый. Но в футболе влияет еще и размер площадки. Плюс это единственный вид спорта, в который играешь ногами. Ноги же не такие чувствительные, как руки.

Спроси у хоккеистов, пойдут ли они в футбол. Они категорически откажутся. Один знакомый попробовал, на пятой минуте ушел: «Да вы что, никогда в жизни. Надо бегать ногами, еще и на такие расстояния».

– Кто из бывших футболистов вас удивил?

– Не скажу, что удивили, ведь мы давно друг друга знаем. С Камилом [Гаджиевым] мы очень давно знакомы – он вообще один из лучших среди любителей. Ромка Широков очень хорошего уровня. Он один из лучших, кто играет в Медиалиге. Остальным ребятам тяжелее, потому кто-то, как Андрюха Аршавин, встал на коньки только 3 года назад. Юрка Жирков прогрессирует. Он тоже когда-то катался, но давно не играл, – рассказал Мостовой в интервью Спортсу.

«Я выхожу на лед и думаю: главное, чтобы ничего не заболело». Александр Мостовой теперь хоккеист