Media Football Awards: претенденты на приз лучшему нападающему года
Winline Медиалига продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.
Sports.ru представляет шорт-лист претендентов на звание лучшего нападающего года.
В шорт-лист вошли:
Сергей Кутузов
Участвовал: МФЛ-1, Кубок России, МКС, МФЛ-2
15 голов (1 с пенальти)
3 голевые передачи
Лучший нападающий МФЛ-1
Лучший гол МФЛ-1
Кирилл Дубников
Участвовал: МФЛ-1, МФЛ-2
11 голов
1 голевая передача
Полуфиналист МФЛ-1
Гаучо
Участвовал: МФЛ-1, МКС, МФЛ-2
12 голов
1 голевая передача
Игрок тура МФЛ-1
Лучший бомбардир МФЛ-1
Лучший игрок МКС
Алексей Гасилин
Участвовал: Кубок России, МКС, МФЛ-2
6 голов (3 с пенальти)
Игорь Сильченко
Участвовал: МФЛ-1, МКС, МФЛ-2
9 голов (2 с пенальти)
Игрок тура МФЛ-1
Полуфиналист МФЛ-1
Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
Статистика футболистов предоставлена каналом MFL Stat.
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