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Media Football Awards: претенденты на приз лучшему нападающему года

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Winline Медиалига продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Sports.ru представляет шорт-лист претендентов на звание лучшего нападающего года.

В шорт-лист вошли: 

Сергей Кутузов

Участвовал: МФЛ-1, Кубок России, МКС, МФЛ-2

15 голов (1 с пенальти)

3 голевые передачи

Лучший нападающий МФЛ-1

Лучший гол МФЛ-1

Кирилл Дубников

Участвовал: МФЛ-1, МФЛ-2

11 голов

1 голевая передача

Полуфиналист МФЛ-1

Гаучо

Участвовал: МФЛ-1, МКС, МФЛ-2

12 голов

1 голевая передача

Игрок тура МФЛ-1

Лучший бомбардир МФЛ-1

Лучший игрок МКС

Алексей Гасилин

Участвовал: Кубок России, МКС, МФЛ-2

6 голов (3 с пенальти)

Игорь Сильченко

Участвовал: МФЛ-1, МКС, МФЛ-2

9 голов (2 с пенальти)

Игрок тура МФЛ-1

Полуфиналист МФЛ-1

Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Статистика футболистов предоставлена каналом MFL Stat.

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