«Работая водителем, я отдыхаю от всей суеты». Кутуз продолжает совмещать работу водителем с медиафутболом и блогерством

Кутуз рассказал, что продолжает работать водителем.

«Я тот человек, который говорит, что работает водителем для хобби. Работая водителем, я отдыхаю от всей суеты. Постоянно футбол, тренировки, съемки. Голова болит.

Я работаю с Пуз Андреевичем, с Пауком (участники ФК «10» – Спортс). У нас еще есть ребята из . Там другая атмосфера. Сел за руль, прокатился, отдохнул, разгрузился.

Я люблю, когда катаешься по Москве или дальнячок за город: мысли откинул, придумал какой-то контент.

Дело не в деньгах, а в стабильности. Я человек уже взрослый, у меня семья, родители, которым нужно помогать. Ютуб? Сейчас время такое, хрен знает, что будет.

И хрен знает, сколько осталось мне играть. Если все это закончится, у нас хорошие условия на работе. Неплохая зарплата, хороший коллектив, пару раз в год хорошие футбольные турниры. Все устраивает», – рассказал нападающий ФК «10».