«Работая водителем, я отдыхаю от всей суеты». Кутуз продолжает совмещать работу водителем с медиафутболом и блогерством

Теги брань Winline Медиалига ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов Медиафутбол

Кутуз рассказал, что продолжает работать водителем.

«Я тот человек, который говорит, что работает водителем для хобби. Работая водителем, я отдыхаю от всей суеты. Постоянно футбол, тренировки, съемки. Голова болит.

Я работаю с Пуз Андреевичем, с Пауком (участники ФК «10» – Спортс). У нас еще есть ребята из Медиалиги. Там другая атмосфера. Сел за руль, прокатился, отдохнул, разгрузился.

Я люблю, когда катаешься по Москве или дальнячок за город: мысли откинул, придумал какой-то контент.

Дело не в деньгах, а в стабильности. Я человек уже взрослый, у меня семья, родители, которым нужно помогать. Ютуб? Сейчас время такое, хрен знает, что будет.

И хрен знает, сколько осталось мне играть. Если все это закончится, у нас хорошие условия на работе. Неплохая зарплата, хороший коллектив, пару раз в год хорошие футбольные турниры. Все устраивает», – рассказал нападающий ФК «10».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий