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Media Football Awards: претенденты на приз лучшему полузащитнику года

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Winline Медиалига продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Николай Осипов объявил претендентов на приз лучшему полузащитнику года.

В шорт-лист вошли: 

Куаныш Советов

Участвовал: МФЛ-1, МФЛ-2

1 гол, 4 голевые передачи

Дмитрий Тарасов

Участвовал: МФЛ-1, МФЛ-2

3 гол, 4 голевые передачи

Полуфиналист МФЛ-1

Александр Рощин

Участвовал: МФЛ-1, МКС, МФЛ-2

5 голов, 8 голевые передачи

Игрок тура МФЛ-1

Полуфиналист МФЛ-1

Алекс

Участвовал: МФЛ-1, МКС, МФЛ-2

Полуфиналист МФЛ-1

2 голевые передачи

Слон

Участвовал: МФЛ-1, МКС, МФЛ-2

4 гола

Футбольное открытие МФЛ-1

Виталий Комисов

Участвовал: МФЛ-1, МКС, МФЛ-2

4 гола, 5 голевые передачи

Полуфиналист МФЛ-1

Эдамс

Участвовал: МФЛ-1, Кубок России, МКС, МФЛ-2

4 гола, 3 голевые передачи

Лучший игрок МФЛ-1

Манна

Участвовал: МФЛ-1, Кубок России, МКС, МФЛ-2

3 гола, 4 голевые передачи

Алекс Стиль

Участвовал: МФЛ-1, Кубок России, МКС, МФЛ-2

11 голов, 11 голевые передачи

Игрок тура МФЛ-1

Лучший полузащитник МФЛ-1

Прокоп

Участвовал: Кубок России, МКС, МФЛ-2

3 голевые передачи

Кирилл Бирюков

Участвовал: МФЛ-1, МФЛ-2

4 гола, 3 голевые передачи

Финалист МФЛ-1

Илья Скоропупов

Участвовал: МФЛ-1, МФЛ-2

3 гола, 4 голевые передачи

Финалист МФЛ-1

Роман Салимов

Участвовал: МФЛ-1, МКС, МФЛ-2

6 голов, 4 голевые передачи

Лучший гол МКС

Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Статистика футболистов предоставлена каналом MFL Stat.

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