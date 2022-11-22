Media Football Awards: претенденты на приз лучшему полузащитнику года
Winline Медиалига продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.
Николай Осипов объявил претендентов на приз лучшему полузащитнику года.
В шорт-лист вошли:
Куаныш Советов
Участвовал: МФЛ-1, МФЛ-2
1 гол, 4 голевые передачи
Дмитрий Тарасов
Участвовал: МФЛ-1, МФЛ-2
3 гол, 4 голевые передачи
Полуфиналист МФЛ-1
Александр Рощин
Участвовал: МФЛ-1, МКС, МФЛ-2
5 голов, 8 голевые передачи
Игрок тура МФЛ-1
Полуфиналист МФЛ-1
Алекс
Участвовал: МФЛ-1, МКС, МФЛ-2
Полуфиналист МФЛ-1
2 голевые передачи
Слон
Участвовал: МФЛ-1, МКС, МФЛ-2
4 гола
Футбольное открытие МФЛ-1
Виталий Комисов
Участвовал: МФЛ-1, МКС, МФЛ-2
4 гола, 5 голевые передачи
Полуфиналист МФЛ-1
Эдамс
Участвовал: МФЛ-1, Кубок России, МКС, МФЛ-2
4 гола, 3 голевые передачи
Лучший игрок МФЛ-1
Манна
Участвовал: МФЛ-1, Кубок России, МКС, МФЛ-2
3 гола, 4 голевые передачи
Алекс Стиль
Участвовал: МФЛ-1, Кубок России, МКС, МФЛ-2
11 голов, 11 голевые передачи
Игрок тура МФЛ-1
Лучший полузащитник МФЛ-1
Прокоп
Участвовал: Кубок России, МКС, МФЛ-2
3 голевые передачи
Кирилл Бирюков
Участвовал: МФЛ-1, МФЛ-2
4 гола, 3 голевые передачи
Финалист МФЛ-1
Илья Скоропупов
Участвовал: МФЛ-1, МФЛ-2
3 гола, 4 голевые передачи
Финалист МФЛ-1
Роман Салимов
Участвовал: МФЛ-1, МКС, МФЛ-2
6 голов, 4 голевые передачи
Лучший гол МКС
Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
Статистика футболистов предоставлена каналом MFL Stat.
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