АртПо и Кутуз поспорили на 27 200 рублей, что Сергей не забьет в матче с FC Bus
АртПо и Кутуз поспорили перед матчем FC Bus – ФК «10».
Команды сыграют в 4-м туре Winline Медиалиги.
Участник FC Bus АртПо на конференции перед туром предложил форварду «Десятки» Кутузу спор, что Сергей не забьет в предстоящей игре.
Сам нападающий ФК «10» на конференции не присутствовал, но отреагировал на спор у себя в телеграм-канале, приняв его условия.
Участники пари договорились, что гол с пенальти зачтется для Кутуза, если только он сам его заработает.
Сегодня АртПо выложил у себя короткий шуточный ролик, в котором он в центре Москвы просит деньги у прохожих.
«Повезло, что оказались неравнодушные люди, которые поддержали меня. Но я уверен, что мне эти деньги не понадобятся, так как Кутуз не забьет», – прокомментировал видео Артем.
Матч FC Bus – ФК «10» пройдет 11 мая в Москве на малом поле стадиона «Москвич». Начало – в 14:00 по московскому времени.