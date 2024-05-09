АртПо и Кутуз поспорили на 27 200 рублей, что Сергей не забьет в матче с FC Bus

АртПо и Кутуз поспорили перед матчем FC Bus – ФК «10».

Команды сыграют в 4-м туре .

Участник FC Bus АртПо на конференции перед туром предложил форварду « » спор, что Сергей не забьет в предстоящей игре.

Сам нападающий ФК «10» на конференции не присутствовал, но отреагировал на спор у себя в телеграм-канале, приняв его условия.

Участники пари договорились, что гол с пенальти зачтется для Кутуза, если только он сам его заработает.

Сегодня АртПо выложил у себя короткий шуточный ролик, в котором он в центре Москвы просит деньги у прохожих.

«Повезло, что оказались неравнодушные люди, которые поддержали меня. Но я уверен, что мне эти деньги не понадобятся, так как Кутуз не забьет», – прокомментировал видео Артем.

Матч FC Bus – ФК «10» пройдет 11 мая в Москве на малом поле стадиона «Москвич». Начало – в 14:00 по московскому времени.