«Я понимаю позицию фан-сектора, но лично у меня нет претензий к Fan ID». Защитник СКА Ростов Демин о том, что ходит на матчи ЦСКА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия СКА Ростов Fan ID Winline Медиалига Никита Демин Медиафутбол

Защитник СКА Ростов Никита Демин рассказал, что болеет за ЦСКА.

– Ты уже понимаешь, что попал в клуб с историей?

– Я и моя семья, моя жена болеет за ЦСКА. Мы ходим лет 5 с абонементами на стадион. Мы очень любим красно-синие цвета. Был проблемный переход, с негативными моментами. Но мы все уладили, сейчас я игрок СКА Ростов, красно-синего цвета. Болею, готов играть и отдавать все силы на поле.

– Когда ввели Fan ID вы продолжили ходить?

– У меня нет проблем с Fan ID. Я понимаю позицию фан-сектора, который пропускает чемпионат, но лично у меня нет претензий к этому. Может потому что я не до конца разобрался в деталях и пунктах.

Но я хожу, у меня есть абонемент, на центральную трибуну, не на жесткий фан-сектор, – рассказал защитник СКА Ростов Никита Демин в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

СКА сейчас выступает в Winline Медиалиге. Демин перешел в СКА из GOATS перед началом сезона.

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3 комментария
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Парни,нахожусь сейчас в Питере.Есть вариант беларусу попасть на футбол Зенит-ЦСКА просто купив билет на футбол?
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