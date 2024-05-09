Райзен: «Крап – не футболист, он не заиграет. У вас на экранах человек умирает»

Теги брань 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Даниил Крапивников «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Райзен заявил, что Крапу необходимо пересмотреть свои образ жизни и поведение.

Президент «БроукБойз» отметил, что готов подписать хавбека 2Drots в свою команду на условиях строжайшей дисциплины и контроля.

«Крап – не футболист. Он не будет играть, забудьте и объясните ему это. У вас на экранах человек умирает. Ему в 30 лет будет конец. Он до сих пор думает, что заиграет – этого не будет. Он может играть только на уровне МФЛ. 

Чем больше вы ему будете говорить, что он может играть в РПЛ, тем больше вы ему роете яму. Вы смеетесь с того, как он говорить чушь, и этим вы убиваете человека. Могу представить, насколько больно его родителям. А вам лишь бы лайки собрать.

Он не заиграет. Он все #######. Ему нужно вернуться в жизнь. Сейчас он общается с наркоманами и ##########, в его окружении нет человека, который мог бы дать ему совет», – сказал Райзен.

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