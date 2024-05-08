Вратарь Lotus Скрипник о своей ретро-форме: «Осталась еще с тех времен, когда я в Липецке играл»
Иван Скрипник рассказал, как подбирал образ для игры в Winline МФЛ.
– Вы одно из открытий чемпионата, но известны из-за своей формы.
– Костюм остался со времен профессиональной карьеры.
– Но вы не так стары, а он выглядит в стиле ретро.
– Он еще с тех времен, когда я в Липецке играл (Скрипник выступал за «Металлург» в 2012-2019 гг – Спортс). У администратора с 2000-х годов остался.
– Насколько комфортно играть в таком внешнем виде?
– Вообще идеально. Тут все закрыто, это же комбинезон. Для вратаря вообще топ.
– Бутсы у вас тоже олд-скульные.
– Взял у парня Сани с «Авито». Спасибо тебе, если вдруг смотришь!
– Кепка – дань памяти Льву Яшину?
– Да.
– Перчатки не думали тоже олдовые найти?
– Ищу, пока не могу найти. Все к Спиричу. Надо попросить, не дает пока, – рассказал голкипер Lotus в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.
Фото: Winlline Медиалига.