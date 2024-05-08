Вратарь Lotus Скрипник о своей ретро-форме: «Осталась еще с тех времен, когда я в Липецке играл»

Иван Скрипник рассказал, как подбирал образ для игры в Winline МФЛ.

– Вы одно из открытий чемпионата, но известны из-за своей формы.

– Костюм остался со времен профессиональной карьеры.

– Но вы не так стары, а он выглядит в стиле ретро.

– Он еще с тех времен, когда я в Липецке играл ( выступал за «Металлург» в 2012-2019 гг – Спортс). У администратора с 2000-х годов остался.

– Насколько комфортно играть в таком внешнем виде?

– Вообще идеально. Тут все закрыто, это же комбинезон. Для вратаря вообще топ.

– Бутсы у вас тоже олд-скульные.

– Взял у парня Сани с «Авито». Спасибо тебе, если вдруг смотришь!

– Кепка – дань памяти Льву Яшину?

– Да.

– Перчатки не думали тоже олдовые найти?

– Ищу, пока не могу найти. Все к Спиричу. Надо попросить, не дает пока, – рассказал голкипер Lotus в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

Фото: Winlline Медиалига.