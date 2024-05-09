«Рома» пропустит МКС в этом году

Теги Герман Эль Класико Московский Кубок Селебрити Ромарой ЛФК Рома Медиафутбол

Ромарой сообщил, что «Рома» не сыграет на МКС в этом году.

«Пообщались с Германом, МКС уже на финальной стадии подписания команд, в этом списке «Ромы» нет.

 Жалко, что не сыграем с «Динамо», а, с другой стороны, все силы и мысли сосредоточим на МФЛ», – написал основатель «Ромы».

Московский Кубок Селебрити – один из главных турниров медиафутбола. Он был основан Германом Эль Класико в 2020 году.

Ранее появилась информация, что в следующем розыгрыше турнира примут участие московское «Динамо» и ЦСКА.

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