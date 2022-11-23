Winline Media Football Awards: претенденты на приз «Медиапроект года»
Winline Медиалига продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.
Николай Осипов объявил претендентов на приз за лучший медиапроект года.
На приз претендуют: «Броукаст», Ютуб-канал Эда, Winline Медиалига, «Это медиафутбол, бро», «Слабое звено» Федоса.
Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
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