Media Football Awards
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Winline Media Football Awards: претенденты на приз «Медиапроект года»

Winline Медиалига Winline Медиалига
БроукБойз БроукБойз
Эдамс
Федор Маслов Федор Маслов
Медиафутбол Медиафутбол

Winline Медиалига продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Николай Осипов объявил претендентов на приз за лучший медиапроект года.

На приз претендуют: «Броукаст», Ютуб-канал Эда, Winline Медиалига, «Это медиафутбол, бро», «Слабое звено» Федоса.

Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

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