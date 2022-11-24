Media Football Awards
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Winline Media Football Awards: претенденты на приз «Гол года»

На Спорте На Спорте
Роман Салимов Роман Салимов
Вадим Цай
Даниил Макеев
Winline Медиалига Winline Медиалига
Basement Basement
МФК Рубин МФК Рубин
Норик Авдалян
2Drots 2Drots
Алекс Стиль Алекс Стиль
ФК 10 ФК 10
Амкал Амкал
«Слон» Владислав Ослоновский
GOATS GOATS
БроукБойз БроукБойз
Егор Лелюхин
Olimpbet Московский Кубок Селебрити Olimpbet Московский Кубок Селебрити
ЛФК Рома ЛФК Рома
Эгриси Эгриси
Starmix Starmix
«Кутуз» Сергей Кутузов
SD Family SD Family
Reality Reality
Медиафутбол Медиафутбол

Winline Media Football Awards продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Николай Осипов представил шорт-лист претендентов на гол года.

• Автогол Тутова в матче с Basement в МФЛ-1

• Второй гол Кутуза в финале МФЛ-1

• Салим в ворота 2Drots на МКС

• Первый гол Макея в ворота Starmix в МФЛ-1

• Лелюхин «Броукам» в МФЛ-1

• Слон в полуфинале МФЛ-1

• Норик с пенальти в ворота GOATS в МФЛ-2

• Мозговой «Рубину» в МФЛ-2

• Цай «Броукам» в МФЛ-2

• Стиль «Амкалу» на МКС

• Слон SD Family в МФЛ-2

Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

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