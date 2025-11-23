Кросби сравнялся с Лемье по очкам в домашних матчах регулярок НХЛ – 939. Это 7-е место в истории лиги

Сидни Кросби сравнялся с Марио Лемье по очкам в домашних матчах НХЛ.

Форвард «Питтсбурга » Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (2:3 ОТ).

На его счету стало 939 (342+597) очков в домашних играх регулярок за карьеру. Он сравнялся по этому показателю с Марио Лемье и вышел на 7-е место в истории НХЛ .

Отметим, что Кросби добрался до этой отметки за 685 матчей, а Лемье – за 472.

Лидирует Уэйн Гретцки (1559 очков), за ним идут Горди Хоу (1072), Яромир Ягр (1061), Марк Мессье (1007), Рон Фрэнсис (978) и Марсель Дионн (960).

Кросби – 6-й игрок в истории НХЛ с 500+ матчами с 2 или более очками. Рекорд у Гретцки (824), на 2-м месте идет Ягр (540)