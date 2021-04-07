Неймар: «Буду ездить на турниры по покеру, когда закончу с футболом. Эти игры схожи – нужно читать оппонента»

Нападающий и сборной Бразилии Неймар рассказал о планах на будущее и любви к покеру.

«Я начал играть в покер на ЧМ-2014. Во время турнира многие футболисты этим занимались, и в итоге я стал учиться играть с ними. Я наблюдал со стороны, а затем заинтересовался игрой. Мне показалось классным то, как они играли. И я влюбился в покер на годы.

Концентрация – одно из сходств футбола с покером. Очень важно, как ты читаешь игру и оппонента. Думаю, это один из важнейших аспектов футбола – прочитать игру, противника – я как раз этим и занимаюсь, чтобы понять, где можно атаковать, где можно перемещаться, чтобы создать момент для своей команды. В покере то же самое: тебе нужно читать игру, соперников и понимать, когда правильный момент для атаки.

Думаю, после окончания карьеры футболиста я смогу участвовать в турнирах, ездить и играть на тех турнирах, в которых я всегда хотел участвовать, но не мог ввиду своей загруженности, ввиду своей карьеры. Так что, когда я закончу карьеру футболиста, это будет одно из моих занятий – поездки на турниры такого рода.

Я обращался за советами к друзьям, профессионалам в покере, чтобы улучшить свою игру. И у меня есть уверенность, что после окончания футбольной карьеры смогу заиграть чуть лучше. Я буду знать, как получать удовольствие от самой игры, чтобы она приносила радость, а это самое главное», – поделился мыслями латиноамериканец.