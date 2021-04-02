Холанд хочет зарабатывать 35 млн евро в год в новом клубе (Goal.com)

Стало известно, какую зарплату в новом клубе хочет получать нападающий дортмундской .

Как утверждает Goal.com, норвежец хочет зарабатывать 35 миллионов евро в год. Такие требования ставят переход 20-летнего нападающего в любой из европейских клубов под вопрос.

Ранее представители форварда провели переговоры с директором Хосе Анхелем Санчесом и президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. При этом общение с обоими испанскими клубами носило неформальный характер, финансовые вопросы не обсуждались.

Несколько месяцев один из английских клубов связывался с Холандом, однако вышел из переговоров, узнав, что норвежец хочет получать 35 миллионов евро в год. и «Реал» также знают, что не смогут дать футболисту такую зарплату.

Чтобы перейти в один из клубов , Холанд и его представители должны будут существенно снизить финансовые запросы.

«Боруссия» же не намерена отпускать Холанда, даже если клубу не удастся попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Руководство клуба регулярно общается и с футболистом, и с его агентом Мино Райолой. «Дортмунд» хочет добиться того, чтобы уход Холанда в другой клуб этим летом был невозможен.

В этом сезоне форвард забил 21 гол в 23 матчах Бундеслиги. С его статистикой можно ознакомиться здесь.