  Демидов в 5-й раз набрал 2+ очка за 23 игры в регулярках НХЛ. Это лучший результат для новичков «Монреаля» за 30 лет
Иван Демидов установил лучший результат для новичков «Монреаля» за 30 лет.

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (5:2).

19-летний хоккеист провел 23 матча в регулярках и 5 раз делал два и более результативных действия. Это лучший результат для новичков «Канадиенс» за последние 30 лет.

В последний раз подобного результата добивался финский форвард Саку Койву в сезоне-1995/96 (за 18 игр).

В текущем сезоне у Демидова 17 (4+13) очков за 21 матч при полезности «плюс 2» и среднем игровом времени 14:30.

Демидов – 2-й в рейтинге претендентов на «Колдер Трофи» по версии The Athletic. Лидирует Шефер, Никишин – 3-й, Левшунов – 4-й, Шилов – 6-й, Аскаров – 7-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
