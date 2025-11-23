Форвард «Динамо» Ильенко об отставке Кудашова: «Не хочу высказываться. Ожиганов все сказал – я полностью поддерживаю»
Нападающий «Динамо» Артем Ильенко прокомментировал увольнение главного тренера Алексея Кудашова.
– Как отреагировали на увольнение главного тренера?
– Я не хочу высказываться на эту тему. Все было сказано нашим капитаном – я полностью его поддерживаю (Игорь Ожиганов назвал отставку Кудашова самой неожиданной в карьере – Спортс’‘). Стараемся максимально хорошо готовиться к каждому матчу. Впереди у нас много работы.
– Сменивший Кудашова Вячеслав Козлов работал помощником предшественника, но что-то в тактике и тренировочном процессе изменилось под его руководством?
– Конечно. Каждый тренер пытается внести какие-то свои моменты, но сильно рисунок игры не изменился. Только отдельные моменты.
– Насколько в «Динамо» после отставки Кудашова изменилась атмосфера в команде на фоне двух поражений?
– Конечно, когда команда проигрывает, атмосфера не самая лучшая. Но всегда есть следующая встреча. И мы готовимся к ней.
У нас впереди очень серьезный соперник – хабаровский «Амур». Нужно хорошо использовать четырехдневную паузу между матчами и хорошо подготовиться, – сказал Ильенко.
